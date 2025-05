Spiel des Jahres 2025: Für den wichtigsten Brettspiel-Preis stehen jetzt die Nominierten fest, wir stellen sie vor

Der Wikinger-Aufbau Neuland ist eins der Spiele, die für die Auszeichnung Spiel des Jahres 2025 nominiert wurden. Bild: Game Factory

Spiel des Jahres ist eine extrem wichtige Auszeichnung – es handelt sich um den weltweit wichtigsten Preis für Gesellschaftsspiele. 2025 findet die Verleihung am 13. Juli statt. Nun sind die Nominierten bekannt. Ihr bekommt zu jedem Spiel von uns auch eine Kurzbeschreibung.

Alle Nominierten für drei Preise

Verliehen werden die Auszeichnungen in den drei Kategorien Spiel des Jahres, Kinderspiel des Jahres und Kennerspiel des Jahres. Außerdem wird zu jeder davon eine zusätzliche Empfehlungsliste der Jury veröffentlicht. Die findet ihr auf der offiziellen Webseite.

Nominiert als Spiel des Jahres 2025

Bomb Busters: Hier geht’s – der Titel lässt es vermuten – um Bombenentschärfungen. Ihr findet als Gruppe hoffentlich die richtigen Zahlenkombinationen heraus, um die richtigen Kabel durchzuknipsen. Im Spiel stecken 66 Missionen, ihr habt also jede Menge Zeit, um euer Gehirn und euer Team-Spiel zu verbessern. Explodiert ja zum Glück nix Echtes. Geeignet für 4 bis 10 Personen, eine Runde dauert ungefähr 20 bis 40 Minuten.

Nicht das rote Kabel durchschneiden. Oder war's das grüne...?

Flip 7: Ein Kartenspiel mit simplem Grundprinzip. Ihr deckt Karten auf und zählt Punkte zusammen. Erscheint ein Wert zum wiederholten Mal, fliegt ihr aus der Runde. Sprich: Wer weniger Karten aufgedeckt, hat weniger Risiko alles zu verlieren – aber auch weniger Möglichkeiten, Punkte zu machen. Sonderkarten mischen das Spiel weiter auf. Für 3 bis 18 Personen (und damit wunderbar auch für Partys), eine Runde geht circa 20 Minuten.

Krakel Orakel: »Ein Zeichenspiel für alle, die nicht zeichnen können«, so beschreibt es die Verpackung. Mitspieler müssen erraten, was die jeweilige Skizze darstellt – dabei sind die grundlegenden Krakellinien aber schon vorgegeben und ihr müsst aus dem Chaos irgendwie etwas Sinnvolles entwickeln. Regt laut Jury wunderbar zur Kreativität an, völlig unabhängig von den eigenen Zeichen-Skills. Für 2 bis 8 Personen, eine Runde dauert je nach Teilnehmenden 20 bis 40 Minuten.

Nominiert als Kennerspiel des Jahres 2025

Endeavor: Die Tiefsee: Ausflug in die Tiefsee, der sich kooperativ, gegeneinander oder sogar alleine spielen lässt. Zehn Szenarien bietet das Spiel, ihr müsst eure Crew nach und nach mit Boni verbessern und neue Dinge erforschen. Durch Entscheidungen erhöht sich auch der Wiederspielwert. Für 1 bis 4 Personen, dauert circa ein bis zwei Stunden.

Faraway: Kartenspiel, in dem ihr durch den fantastischen Kontinent Alula reist. Jede Karte steht für eine Region, die ihr dabei besucht. Dort trefft ihr Wesen, die euch Punkte für bestimmte erfüllte Aufträge gewähren. Die werden aber erst auf eurer Rückreise, also rückwärts, ausgerechnet. Für die umgekehrte Struktur gibt’s besonderes Lob der Jury. Geeignet für 2 bis 6 Personen, eine Runde dauert eine knappe halbe Stunde.

In Alula gibt's jede Menge wundersame Landschaften und Kreaturen zu bestaunen.

Neuland: Aufbauspiel mit Wikingern, die ein neues Land besiedeln. Ihr wollt euren eigenen Clan natürlich zur Vorherrschaft über die anderen führen. In jeder Runde trudeln Aufträge ein, die ihr dann mit gesammelten Schätzen erfüllt. Laut Jury ein gelungener Mix aus langfristigem Taktik-Denken und spontanen Entscheidungen. Für 2 bis 4 Personen, ein Durchgang dauert rund 40 Minuten.

Nominiert als Kinderspiel des Jahres 2025

Cascadia Junior: Eine Neuauflage des gleichnamigen Brettspiels aus dem Jahr 2022, diesmal in extra kindgerecht. Ihr legt aus Plättchen eine Landschaft im pazifischen Nordwesten zusammen. Dabei soll Kinder die Freude an Tieren und der Natur vermittelt werden. Ab 6 Jahren, für 2 bis 4 Personen, eine Runde geht rund 30 Minuten.

Die Mäusebande: Ein kooperatives Merkspiel, bei dem ihr als Mäuse der Zahnweh-geplagten Zahnfee helft. Ihr müsst alle Zähne von tierischen Waldbewohnern einsammeln – in der richtigen Reihenfolge. Zwei unterschiedliche Schwierigkeitsgrade ermöglichen es, mit jüngeren oder etwas älteren Kindern zu spielen (empfohlen ab 4 bzw. 6 Jahren). Geeignet für 2 bis 5 Personen, eine Runde schafft ihr in 20 Minuten.

Topp die Torte: Jedes Jahr versammeln sich die besten Tortenbäcker, diesmal schlüpft ihr in die Rolle. Schicht für Schicht baut ihr gegeneinander Torten aus vorgefertigten Schichten, bei denen man vorher richtig einschätzen muss, ob die Lagen auch zusammenpassen. Je besser ihr euch dabei anstellt, desto mehr Zuckerwürfel (natürlich nicht aus echtem Zucker, glitzern aber trotzdem) erhaltet ihr, die dann wiederum für Punkte eingetauscht werden.

Da kriegt man direkt Hunger auf Süßgebäck. In der Mittagspause wohl ab zum Bäcker.

Wie oben schon erwähnt, die Preisverleihung für die Spiele des Jahres findet am 13. Juli 2025 statt. Wenn ihr dabei live zuschauen wollt, könnt ihr das über den offiziellen YouTube-Kanal.

Mit dem Spiel des Jahres 2024 wurden ausgezeichnet: das Koop-Spiel Sky Team (Spiel des Jahres), Die Magischen Schlüssel (Kinderspiel des Jahres) und E-Mission (Kennerspiel des Jahres). Der Kritikerpreis wird seit 1979 jährlich von einer Jury vergeben. Die Gewinner dürfen das Kegelsymbol auf ihre Packungen drucken – gegen eine Lizenzgebühr. Allerdings erhöhen sich dadurch üblicherweise auch die Verkaufszahlen massiv.