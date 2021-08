Wenn jemand »Stronghold 2« sagt, entfährt Heiko Klinge noch heute ein tiefes Seufzen. Obwohl Heiko nachweislich ein großer Stronghold-Verehrer ist und den ersten Teil damals für GameStar entdeckt hat, würde er den Test von Stronghold 2 am liebsten vergessen.

Solche Test-Leichen haben wir alle im Keller - und im Podcast sprechen wir darüber.

Peter Bathge etwa denkt schaudernd an Diablo 3 und Citadels (einen Stronghold-Klon - Zufall?) zurück, Michael Graf an Hitman: Contracts, World of Warcraft und den Internet-Anschluss seiner Eltern.

Grundsätzlich klingt ein Spieletest erst mal gemütlich: Man setzt sich hin, spielt und schreibt dann einen Text. Doch oft scheitert es schon am Spielen selbst, weil die Testversionen nicht so funktionieren, wie sie sollen - was bei Stronghold 2 sogar den Publisher Take-Two überrumpelt.

Dazu plagen uns oft knappe Deadlines - vor allem zu Zeiten, als dieses neumodische Internet noch nicht so angesagt war und Heft-Drucktermine das Maß aller Dinge waren.

Und letztlich machen wir uns selbst einen Druck, der manchmal vielleicht gar nicht notwendig wäre - den Druck nämlich, in einem Test möglichst alles erwähnen zu müssen, was uns irgendwo auffällt. So ist zum Beispiel Michas ziemlich langer Humankind-Test entstanden, der bei der Podcast-Aufnahme noch in Arbeit war.

