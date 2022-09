Spiele im Wert von über 600 Euro für 16 Euro: Neuer Deal bei Humble hat es in sich

Der Humble Bundle hat momentan ein Angebot, welches man nicht ablehnen kann. Okay, man kann natürlich ablehnen – eine Anspielung aufgrund der spottbilligen Mafia Definitive Edition konnte ich aber nicht widerstehen. Doch nicht nur Mafia: Ihr erhaltet bei der Verkaufsplattform nämlich gerade eine Menge 2K-Spiele für einen Bruchteil des eigentlichen Preises – und dazu dient das Bundle auch noch einem guten Zweck.

Wollt ihr lieber wissen, was diese Woche an neuen Spielen bereithält, schaut doch bei folgendem Artikel vorbei:

Wie genau funktioniert der Sale?

Die Humble-Aktion ist nicht wie die meisten anderen Angebote: Es sind nicht nur ausgewählte Spiele rabattiert, die ihr einzeln kaufen könnt. Stattdessen erhaltet ihr verschiedene Bundles an Titeln, je nachdem wieviel ihr ausgeben wollt.

Wir fassen die Spiele mit den verschiedenen Bundles mal zusammen:

Für 1 Euro erhaltet ihr diese Spiele:

X-COM: Complete Pack: Hier erhaltet die alten Strategie-Klassiker X-Com Apocalypse, Enforcer, Interceptor, Terror From the Deep und UFO Defense. Die aktuelleren X-COM-Spiele findet ihr im 16-Euro-Pack.

Hier erhaltet die alten Strategie-Klassiker X-Com Apocalypse, Enforcer, Interceptor, Terror From the Deep und UFO Defense. Die aktuelleren X-COM-Spiele findet ihr im 16-Euro-Pack. Army Men RTS: Im Echtzeitstrategiespiel kommandiert ihr Plastiksoldaten umher.

Im Echtzeitstrategiespiel kommandiert ihr Plastiksoldaten umher. Hidden & Dangerous: Action Pack: In dem Weltkriegs-Shooter aus dem Jahr 2000 müsst ihr strategisch vorgehen, sonst segnet ihr schnell das Zeitliche.

In dem Weltkriegs-Shooter aus dem Jahr 2000 müsst ihr strategisch vorgehen, sonst segnet ihr schnell das Zeitliche. Hidden & Dangerous 2: Courage Under Fire: Der zweite Teil der Reihe von 2003 ist noch beliebter als der Erstling. Auch hier kämpft ihr im Zweiten Weltkrieg.

Wenn ihr einen Blick in unsere GameStar-Vergangenheit wagen wollt, können ihr euch dieses uralte Preview-Video zum Weltkriegs-Shooter anschauen:

Für 10 Euro erhaltet ihr zusätzlich noch diese Titel:

Duke Nukem Forever Collection: Ihr ballert euch als obercooler Duke durch die Monster, als gäbe es kein Morgen mehr. Die DLCs sind mit inbegriffen.

Ihr ballert euch als obercooler Duke durch die Monster, als gäbe es kein Morgen mehr. Die DLCs sind mit inbegriffen. WWE 2K Battlegorunds: Animiert schaut alles unecht aus – vielleicht liegt es aber auch am Sport! In dem Wrestling-Spiel prügelt ihr euch mit John Cena und dem Undertaker. Mit dem Ultimate Brawlers Pass erhaltet ihr auch direkt mehr als 75 WWE Stars und Legenden, um perfekt für den Ring gerüstet zu sein.

Railroad Tycoon 2 Platinum: Ihr verwaltet hier den Zugverkehr, baut euer Schienennetz aus und das hoffentlich zügig. Haha.

Ihr verwaltet hier den Zugverkehr, baut euer Schienennetz aus und das hoffentlich zügig. Haha. Railroad Tycoon 3: Im Nachfolger aus dem Jahr 2003 macht ihr … ziemlich dasselbe, aber in schöner!

Im Nachfolger aus dem Jahr 2003 macht ihr … ziemlich dasselbe, aber in schöner! Sid Meiers Railroads: Und auch hier spielt die Musik in Zügen, aber diesmal aus dem Jahr 2006!

Und auch hier spielt die Musik in Zügen, aber diesmal aus dem Jahr 2006! CivCity: Rome: Rom wurde nicht an einem Tag erbaut – aber vielleicht schafft ihr es in wenigen Wochen! Die Städtebau-Simulation von 2006 scheint bei Fans auf Steam noch heute gut anzukommen

Rom wurde nicht an einem Tag erbaut – aber vielleicht schafft ihr es in wenigen Wochen! Die Städtebau-Simulation von 2006 scheint bei Fans auf Steam noch heute gut anzukommen The Golf Club 2019 featuring PGA Tour: Hier könnt ihr an der Golfmeisterschaft teilnehmen und de FedExCup an euch reißen.

Für 16 Euro erhaltet ihr alle vorherigen Spiele und dazu noch die folgenden:

Mafia Definitive Edition: Das Remake des beliebten ersten Teils ist nicht nur schöner, sondern spielt sich auch besser.

Das Remake des beliebten ersten Teils ist nicht nur schöner, sondern spielt sich auch besser. BioShock: The Collection: Darin enthalten sind BioShock 1, 2 und Infinite. Die Singleplayer-Shooter erzählen immer eine kreative Story mit vielen Plot-Twists.

Darin enthalten sind BioShock 1, 2 und Infinite. Die Singleplayer-Shooter erzählen immer eine kreative Story mit vielen Plot-Twists. Sid Meier’s Civilization 6: Die Echtzeitstrategie erfreut sich auch sechs Jahre nach Release noch großer Beliebtheit.

Ob euer Skill in Civ zeigt, wie gut ihr auch im echten Leben managen könnt, darüber haben wir in unserem Podcast gesprochen:

XCOM: Ultimate Collection: Hier sind auch die neuesten X-COM-Titel mit enthalten, sprich: XCOM: Enemy Unkown, XCOm 2 mit allen DLCs und Erweiterungen sowie XCOM: Chimera Squad.

Hier sind auch die neuesten X-COM-Titel mit enthalten, sprich: XCOM: Enemy Unkown, XCOm 2 mit allen DLCs und Erweiterungen sowie XCOM: Chimera Squad. Borderlands 3 Super Deluxe: Der Koop-Shooter ist voller Witz, Gewalt und abgefahrener Waffen.

Der Koop-Shooter ist voller Witz, Gewalt und abgefahrener Waffen. PGA 2K21: Noch mehr golfen! Mehr muss dazu eigentlich nicht gesagt werden.

Wenn ihr jetzt völlig aus dem Häuschen seid und direkt zuschlagen wollt, führt euch folgender Link zum Angebot:

Alle Spiele zusammen haben einen Wert von 671 Euro, ihr bekommt sie aber alle für gerade mal 16 Euro. Ihr könnt aber auch mehr zahlen und damit zusätzliches Geld an einen wohltätigen Zweck spenden.

Spende für den guten Zweck

Denn die Aktion hat dazu noch einen schönen Hintergrund: Ein Teil der Einnahmen geht an das US-amerikanische Covenant House, welches Unterkunft, Essen und weitere Güter für Menschen in Not, insbesondere Kinder, bereitstellt. Ihr könnt euch auf der Webseite von Covenant House genauer informieren.

Humble Bundle hat auch nicht zum ersten Mal so eine Aktion: Einen Überblick zu den wohltätigen Zwecken der Verkaufsplattform findet ihr hier.

Besonders transparent ist insbesondere, dass ihr selbst einstellen könnt, wieviel eures Betrags gespendet wird: Auf der rechten Seite des Angebots könnt ihr unter “Spende anpassen” auf Benutzerdefinierter Betrag klicken und selbst verteilen, wieviel eures Geldes an 2K, Humble Bundle und Covenant House geht. Take 2 verzichtet also sogar gänzlich auf euer Geld, wenn ihr lieber spenden wollt. Humble kann jedoch nie komplett leer ausgehen und behält einen gewissen Prozentsatz.

Könnt ihr nicht genug von billigen Angeboten bekommen, dann schaut doch mal bei den reduzierten Steam-Spielen vorbei:

Wenn euch diese ganzen Spiele mehr als 16 Euro wert sind, könnt ihr auch mehr zahlen und somit mehr Geld der Hilfsorganisation spenden. Ihr seht auf rechts unten auf der Webseite auch eine Bestenliste, wer am meisten gespendet hat.

Werdet ihr bei diesem Angebot zuschlagen? Auf welches Spiel in den Bundles habt ihr am meisten Lust? Schreibt es uns gerne in die Kommentare!