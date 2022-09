Auf Steam sind gerade 22 klasse Spiele unverschämt günstig

Der kräftezehrende Wochenanfang neigt sich so langsam dem Ende und das Wochenende ist in weiter Ferne schon erkennbar – Zeit wird’s, sich für die freien Tage neue Spiele zu schnappen! Steam lässt uns in der Midweek Madness mal wieder die Qual der Wahl zwischen einigen famosen Angebote. Wir haben die spannendsten davon rausgesucht.

Solltet ihr mehr Interesse an den neuesten Spielen haben, schaut doch außerdem hier vorbei:

Highlights der Woche: A Plague Tale: Innocence

Genre: Action-Adventure | Entwickler: Asobo Studio | Release: 14. Mai 2019 | Preis: 8 Euro (um 80 Prozent reduziert) | Angebot gilt bis: 15. September

Jetzt ist genau die richtige Zeit, um A Plague Tale: Innocence nachzuholen. Immerhin erscheint der Nachfolger des Action-Adventures bereits nächsten Monat! Ob A Plague Tale: Requiem dann die Stärken des Erstlings noch ausbauen kann, wird sich zeigen – immerhin waren die schon so richtig stark!

In A Plague Tale: Innocence spielt ihr die junge Amicia, die sich im französischen Mittelalter nicht nur vor der Pest, sondern auch der Inquisition in Acht geben muss. Die wollen sich nämlich aus anfangs unbekannten Gründen ihren kleinen, kränklichen Bruder Hugo schnappen. Um das Ganze noch etwas kniffliger zu gestalten, wird Frankreich von Wellen an menschenfressenden Ratten überschwemmt.

A Plague Tale: Innocence ist im Gameplay vielleicht etwas repetitiv, überzeugt aber dafür mit der bewegenden Story. Der Titel schaffte es sogar in unsere Liste der besten Story-Spiele aller Zeiten!

Vor wenigen Tagen war A Plague Tale: Innocence noch im Game Pass verfügbar, hat das Angebot zum Anfang des Monats jedoch verlassen. Welche Spiele dafür hinzugekommen sind, seht ihr hier:

Die Deponia-Reihe

Genre: Point&Click | Entwickler: Daedalic Entertainment | Releases: 2012 - 2016 | Preis: 6 Euro (um 90 Prozent reduziert) | Angebot gilt bis: 07. September (also heute!) 19 Uhr

Das deutsche Entwicklungsstudio Daedalic Entertainment hat mit den Deponia-Spielen fast schon Klassiker der Point&Click-Adventures erschaffen.

Hauptfigur Rufus versucht im ersten Ableger vom namensgebenden Müll-Planeten Deponia zu entfliehen und die fliegende Stadt Elysium zu erreichen – das gestaltet sich aber herausfordernder als es ihm lieb ist. Die Deponia-Spiele überzeugen mit Witz, Kreativität und einem ausgezeichneten Spieldesign.

Die vier Titel kommen auch alle ausgezeichnet bei der Community an: Deponia Doomsday ist mit 85 Prozent positiver Rezensionen das am schlechtesten bewertete Spiel der Reihe und damit immer noch richtig beliebt.

Entweder kauft ihr euch die Spiele einzeln für momentan 1-2 Euro, oder ihr greift gleich für ungefähr 6 Euro zur Full Scrap Collection und schnappt euch alle vier in einem Zug! Ihr müsst euch aber beeilen, das Angebot gilt nur heute (07.September) bis um 19 uhr!

Weitere tolle Spiele aus Deutschland könnt ihr euch in folgendem Video ansehen:

Titanfall 2

Genre: Shooter | Entwickler: Respawn Entertainment | Release: 28. Oktober 2016 | Preis: 5 Euro (um 84 Prozent reduziert) | Angebot gilt bis: 13. September

Titanfall 2 ist und bleibt ein klasse Shooter. Die Story-Kampagne ist unter Fans unheimlich beliebt und auch der Multiplayer macht unglaublich laune – besonders seit der Fan-Mod Northstar .

Jedoch kam Titanfall 2 mit viel Konkurrenz auf den Markt. Mit Call of Duty: Infinite Warfare und Battlefield 1 waren Shooter-Fans im Herbst 2016 schon völlig ausgelastet. Vermutlich war das der ausschlaggebende Grund, wieso Titanfall 2 ein finanzieller Flop war.

Dank des momentanen Angebots steigen aber die Spielerzahlen wieder voll in die Höhe! Über 20.000 Menschen waren am 1. September online. Ihr solltet also gerade kein Problem haben, ein paar richtig spaßige Multiplayer-Matches zu finden.

Weitere spannende Angebote

Men of War: Assault Squad 2: In diesem Strategiespiel bekämpft ihr euch gegenseitig im Multiplayer zur Zeit des Zweiten Weltkriegs. Ihr könnt entweder das Hauptspiel für 5 Euro, die Gold Edition für 7 Euro oder das komplette Men of War Franchise Bundle für 23 Euro kaufen, welches normalerweise 150 Euro kostet!

In diesem Strategiespiel bekämpft ihr euch gegenseitig im Multiplayer zur Zeit des Zweiten Weltkriegs. Ihr könnt entweder das Hauptspiel für 5 Euro, die Gold Edition für 7 Euro oder das komplette Men of War Franchise Bundle für 23 Euro kaufen, welches normalerweise 150 Euro kostet! The Sinking City: Die Welt des Action- und Erkundungsspiels ist von Horror-Ikone H.P. Lovecraft inspiriert. Ihr spielt einen Privatdetektiv und versucht herauszufinden von was die Bewohner der Stadt besessen sind ... und vielleicht auch ihr selbst. (17 Euro, um 71 Prozent reduziert)

Entwicklungsstudio Frogwares hat seit Release des Spiels einen Rechtsstreit mit Publisher Nacon. Laut Frogwares sei die Steam-Version gestohlen und illegal hochgeladen. Die wichtigsten Infos dazu findet ihr in unserem Artikel.

Die Welt des Action- und Erkundungsspiels ist von Horror-Ikone H.P. Lovecraft inspiriert. Ihr spielt einen Privatdetektiv und versucht herauszufinden von was die Bewohner der Stadt besessen sind ... und vielleicht auch ihr selbst. (17 Euro, um 71 Prozent reduziert) Entwicklungsstudio Frogwares hat seit Release des Spiels einen Rechtsstreit mit Publisher Nacon. Laut Frogwares sei die Steam-Version Die wichtigsten Infos dazu findet ihr in unserem Artikel. Conan Exiles: Ihr und viele weitere Spieler kämpfen in der Welt von Conan dem Barbaren um das eigene Überleben. Ihr könnt den Titel bis zum 8. September um 18 Uhr auch kostenlos antesten. (12 Euro, um 70 Prozent reduziert)

Das neueste Projekt von Funcom ist übrigens das Survival-Spiel Dune Awakening. Wieso das sogar Survival-Muffel Vali überzeugen könnte, erfahrt ihr hier:

Mass Effect Legendary Edition: Das Sci-Fi-Epos in neuem Gewand – ihr könnt alle drei Spiele mit aufgehübschter Grafik und kleinen Gameplay-Änderungen erneut erleben und das Universum retten. (25 Euro, um 59 Prozent reduziert)

Das Sci-Fi-Epos in neuem Gewand – ihr könnt alle drei Spiele mit aufgehübschter Grafik und kleinen Gameplay-Änderungen erneut erleben und das Universum retten. (25 Euro, um 59 Prozent reduziert) Red Dead Redemption 2: Rockstars Western-Abenteuer überzeugt auf voller Linie im Singleplayer, Red Dead Online mangelt es jedoch an neuem Content. (30 Euro, um 50 Prozent reduziert)

Rockstars Western-Abenteuer überzeugt auf voller Linie im Singleplayer, Red Dead Online mangelt es jedoch an neuem Content. (30 Euro, um 50 Prozent reduziert) Need for Speed Payback: Das Rennspiel konnte zwar bei weitem nicht in allen Punkten begeistern, bei dem geringen Preis ist es aber dennoch einen Blick wert. (3 Euro, um 90 Prozent reduziert)

Das Rennspiel konnte zwar bei weitem nicht in allen Punkten begeistern, bei dem geringen Preis ist es aber dennoch einen Blick wert. (3 Euro, um 90 Prozent reduziert) Ghost Recon Wildlands: In Ubisofts Open World Shooter könnt ihr euch mit euren Freunden auf Missionen begeben. (10 Euro, um 80 Prozent reduziert)

In Ubisofts Open World Shooter könnt ihr euch mit euren Freunden auf Missionen begeben. (10 Euro, um 80 Prozent reduziert) Kerbal Space Program: Ihr könnt euch mit diesem Titel in den Weltraum schießen - wenn euch keine Fehler beim Raketenbau geschehen. (10 Euro, um 75 Prozent reduziert)

Falls ihr aber vorher sehen wollt, was sich denn alles in unserem Sonnensystem befindet, schaut euch doch diese spannende Browser-Simulation der NASA an:

Spiritfarer Farewell Edition: In diesem gefühlvollen Indie-Spiel geht es um den Tod geliebter Menschen. (8 Euro, um 67 Prozent reduziert)

In diesem gefühlvollen Indie-Spiel geht es um den Tod geliebter Menschen. (8 Euro, um 67 Prozent reduziert) XCOM Enemy Unknown: In dem Rundenstrategie-Titel kämpft ihr mit einem kleinen Trupp gegen die Alien-Invasion. (5 Euro, um 75 Prozent reduziert)

In dem Rundenstrategie-Titel kämpft ihr mit einem kleinen Trupp gegen die Alien-Invasion. (5 Euro, um 75 Prozent reduziert) Darkest Dungeon: Das Runden-Strategiespiel lässt euch nicht nur gegen Untote kämpfen, sondern auch gegen die psychischen Probleme eurer Gefährten. (4 Euro, um 85 Prozent reduziert)

Das Runden-Strategiespiel lässt euch nicht nur gegen Untote kämpfen, sondern auch gegen die psychischen Probleme eurer Gefährten. (4 Euro, um 85 Prozent reduziert) Star Wars Jedi: Fallen Order: Ihr spielt in diesem Souls-Like einen ehemaligen Padawan, der nach der Order 66 zu seinen Kräften zurückfinden muss. (10 Euro, um 80 Prozent reduziert)

Auch hier wird schon an einem Nachfolger gearbeitet, schaut euch doch mal den Trailer dazu an:

Mutant Year Zero: Road to Eden: In diesem schicken Rundenstrategie-Spiel á la XCOM schlüpft ihr in die Rolle verschiedener mutierter Tiere, die nach der Apokalypse eine neue Zivilisation aufbauten. (14 Euro, um 60 Prozent reduziert)

In diesem schicken Rundenstrategie-Spiel á la XCOM schlüpft ihr in die Rolle verschiedener mutierter Tiere, die nach der Apokalypse eine neue Zivilisation aufbauten. (14 Euro, um 60 Prozent reduziert) Forza Horizon 4: Auch Teil 5 ist mit 30 Prozent im Angebot, aber der vierte Ableger der Rennspiel-Reihe spielt sich noch grandios. (23 Euro, um 67 Prozent reduziert)

Auch Teil 5 ist mit 30 Prozent im Angebot, aber der vierte Ableger der Rennspiel-Reihe spielt sich noch grandios. (23 Euro, um 67 Prozent reduziert) Mudrunner: Hier dürft ihr mal nicht so sehr aufs Gas gehen. In Mudrunner müsst ihr euch durch unwegsames Gelände manövrieren, ohne steckenzubleiben. (4 Euro, um 80 Prozent reduziert)

Hier dürft ihr mal nicht so sehr aufs Gas gehen. In Mudrunner müsst ihr euch durch unwegsames Gelände manövrieren, ohne steckenzubleiben. (4 Euro, um 80 Prozent reduziert) Killing Floor 2 : Ihr müsst in dem Koop-Shooter gegen riesige Wellen aus verschiedenen Zombies antreten. (7 Euro, um 75 Prozent reduziert)

: Ihr müsst in dem Koop-Shooter gegen riesige Wellen aus verschiedenen Zombies antreten. (7 Euro, um 75 Prozent reduziert) Mafia Trilogy: Erst vor kurzem war der alte Klassiker umsonst, jetzt könnt ihr euch das Remake günstig kaufen. Oder ihr holt euch gleich alle drei Spiele der Reihe! (Mafia Definitive Edition für 14 Euro, um 50 Prozent reduziert oder die Trilogie für 24 Euro, um 60 Prozent reduziert)

Erst vor kurzem war der alte Klassiker umsonst, jetzt könnt ihr euch das Remake günstig kaufen. Oder ihr holt euch gleich alle drei Spiele der Reihe! (Mafia Definitive Edition für 14 Euro, um 50 Prozent reduziert oder die Trilogie für 24 Euro, um 60 Prozent reduziert) Planet Zoo: Hier könnt ihr euren eigenen Tiergarten erstellen und einrichten. (11 Euro, um 75 Prozent reduziert)

Hier könnt ihr euren eigenen Tiergarten erstellen und einrichten. (11 Euro, um 75 Prozent reduziert) Vampyr: Ihr seid ein blutsaugender Doktor, der sich entscheiden muss, ob er seine Patienten aussaugt oder rettet. (8 Euro, um 80 Prozent reduziert)

Alle Spiele im Preisvergleich

