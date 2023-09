Gute Nachrichten für alle Spieler? Nvidias wichtigstes Feature bekommt ab sofort neue Konkurrenz

AMDs neues FSR 3 taucht nach langer Wartezeit wieder aus der Versenkung auf. (Bildquelle: AMD)

Frank Azor kündigte am 28. September in seiner Funktion als Chief Architect of Gaming Solutions & Marketing bei AMD den Release von AMDs Upscaling-Technik FSR 3 für den heutigen 29. September an.

Nun ist es tatsächlich so weit: Der offizielle Release für die ersten beiden Spiele ist erfolgt, aber das ist noch nicht alles: Per Preview-Treiber kann FSR3 testweise in weiteren Spielen aktiviert werden. Letzteres gilt aber nur dann, wenn ihr eine RX-7000-GPU besitzt. Wir fassen alle wichtigen Infos zusammen.

FSR steht für FidelityFX Super Resolution und ist der Name der Upscaling-Technologie aus dem Hause AMD. Das entscheidende neue Feature ist dabei Fluid Motion Frames, kurz FMF . Dabei handelt es sich im Kern um zusätzlich berechnete Zwischenbilder, die die FPS in unterstützten Spielen deutlich erhöhen.

Was Nvidia mit seinem Pendant DLSS beziehungsweise genauer gesagt mit Hilfe der Frame Generation schon seit dem RTX-4000-Release Ende 2022 per KI kann, wird jetzt also auch bei AMD übernommen, nativ zumindest in zwei Spielen. Treiberseitig kommen per Preview sogar noch mehr Titel dazu.

Bei den besagten Spielen mit nativer Unterstützung handelt es sich um Forspoken und Immortals of Avenum. Der Patch für Forspoken kann laut AMD bereits seit 15 Uhr installiert werden, das Update für Avenum soll im Laufe des Tages folgen.

Neue offizielle Performance-Daten wurden dafür bereits veröffentlicht. Auf den ersten Blick ist der FPS-Gewinn immens, allerdings kommt dabei jeweils auch der FSR-Modus Performance zum Einsatz. Das senkt die interne Auflösung besonders stark, was zu einem unschärferen Bild führen kann.

AMD setzt bei den FPS-Werten mit unterschiedlichen RX-Karten auf eher aggressive FSR-Einstellungen. (Bildquelle: AMD)

Wie gut FSR 3 in der Praxis wirklich ist, werden unabhängige Tests in naher Zukunft zeigen.

Zwei Techniken im Zusammenspiel

Die potenzielle Stärke von FSR 3 ist das Zusammenspiel aus Upscaling und FMF.

Vereinfacht gesagt funktioniert Upscaling folgendermaßen: Die Grafikkarte rendert intern ein Spiel mit niedriger Auflösung und skaliert das Spiel anschließend hoch auf die native Auflösung eures Monitors.

Dadurch ergibt sich eine deutliche Leistungssteigerung, da die Grafikkarte das Spiel auf einer niedrigeren Auflösung verarbeiten kann. Doch Upscaling ist an sich nichts neues.

Das Besondere ist das Zusammenspiel mit FMF. FMF erzeugt vereinfacht ausgedrückt zusätzliche Zwischenbilder. Im Gegensatz zu Nvidias Frame Generation läuft das Feature der Frame-Erzeugung von AMD nicht nur auf der RTX40-Serie sondern auch auf AMD-Karten und älteren Modellen (siehe unten).

Welche Grafikkarten sind mit FSR 3 kompatibel?

Laut AMD sollen die meisten modernen AMD- und Nvidia-Karten das Feature benutzen können. Auf der offiziellen AMD-Liste stehen folgende Modelle:

AMD

Radeon RX 5700 und höher wird unterstützt

Radeon RX 6000-Serie aufwärts empfohlen

Nvidia

GeForce RTX 20-Serien und höher wird unterstützt

GeForce RTX 30er Serie empfohlen

Per Preview-Treiber geht noch mehr, aber mit einem Haken: Der Treiber ist vorerst nur zu aktuellen RX-7000-Karten kompatibel und es gibt einige Einschränkungen und Hinweise.

So wird unter anderem empfohlen, FSR3 erst ab mindestens 55 FPS (Full HD) beziehungsweise 70 FPS (WQHD und höhere Auflösungen) zu aktivieren.

Mit dem Treiber könnt ihr das neue HYPR-RX -Feature in zwanzig weiteren Spielen aktivieren. Es kombiniert FSR 3 und FMF mit anderen Techniken wie Radeon AntiLag zur Reduzierung der Eingabelatenz. Außerdem ist es manuell möglich, FMF in Spielen mit DirectX 11 und 12 einzuschalten:

Zusätzlich zu diesen ausgewählten Titeln kann FMF manuell für jeden Titel, wie z.B. Cyberpunk 2077, aktiviert werden, indem die Einstellungen pro App in der AMD Software: Adrenalin-Edition verwendet werden.

Alle Infos zu dem Treiber und den Download-Link findet ihr direkt im passenden AMD-Beitrag.

Seid ihr statt neuen Treiber-Features mehr an neuer Hardware interessiert, legen wir euch abschließend die folgende aktuelle News ans Herz:

RTX 5090 (Ti): Nvidias kommende Flaggschiff-GPU soll die Lücke zu AMD vergrößern

Die Veröffentlichung von FSR 3 kommt zwar spät, aber sie hat das Potenzial, AMD wieder konkurrenzfähiger im Duell mit Nvidia zu machen. Wie lange habt ihr euch dieses Feature herbeigesehnt? Was denkt ihr, wie viele Frames werden FMF und Upscaling bei eurem Setup ermöglichen? Und glaubt ihr, dass AMD damit auch in Sachen Bildqualität konkurrenzfähig zu Nvidia sein kann? Schreibt es uns gerne in die Kommentare!