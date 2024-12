Spielerin kauft Arbeitsspeicher, doch ein RAM-Riegel ist kaputt - als der Shop Ersatz liefert, bekommt sie einfach doppelt so viel Speicher

Unverhofft kommt oft: Hier stecken als Ersatz insgesamt 64 GByte RAM drin, obwohl nur 32 GByte bestellt wurden. (Bild: reddit.com/user/amnesia_alice/)

Wenn der PC nicht richtig starten will oder häufig abstürzt, ist nicht selten ein Problem mit dem Arbeitsspeicher der Grund dafür. Das ist auch einer Spielerin aus Schweden passiert, wie sie bei Reddit berichtet.

Doch was als ein Ärgernis begann, wurde schließlich zu einem verfrühten Weihnachtsgeschenk in Form von doppelt so viel Arbeitsspeicher wie vorher (via GamePro).

Wie es zu der RAM-Verdoppelung kam:

Ursprünglich hatte die Spielerin ein 32-GByte-Kit mit zwei DDR5-Modulen bestellt, doch einer der RAM-Riegel verursachte Bluescreens beziehungsweise Windows-Abstürze.

Daraufhin hat die Spielerin den Händler um Ersatz gebeten. Es handelt sich um den schwedischen Elektronikversandhandel Dustin.

Statt erneut ein Kit mit insgesamt 32 GByte RAM zu erhalten, fand die Spielerin schließlich ein doppelt so großes RAM-Kit mit 64 GByte beziehungsweise zwei Riegeln à 32 GByte in der Post.

4:33 Nicht nachmachen! - Wie schlimm ist es, den System32-Ordner von Windows zu löschen?

Autoplay

Kann es sich um einen Fake handeln? Wie bei den meisten Reddit-Beiträgen ist das auch in diesem Fall nicht gänzlich auszuschließen. Allerdings ist die Reddit-Nutzerin bereits seit 2019 dort registriert und in verschiedenen Communitys inklusive schwedischer aktiv. Auch ihre Beitragshistorie gibt uns keinen Anlass dazu, daran zu zweifeln, dass sich der Fall wirklich zugetragen hat.

Es handelt sich nicht um einen Fehler

Nun könnte man meinen, dass es bei dem Händler schlicht zu einer Verwechslung gekommen ist. Doch dem ist nicht so, wie wir durch ein Nachhaken der Spielerin wissen.

Um sicherzugehen, dass sie die doppelte RAM-Menge behalten darf, hat sich die Spielerin an den Händler gewendet und gefragt, ob es in Ordnung sei, dass ihr 64 GByte statt 32 GByte geschickt wurden.

Das bestätigte der Händler mit einer zweigeteilten Begründung: Einerseits war das ursprünglich bestellte RAM-Kit nicht lieferbar. Andererseits musste sie bereits einen Monat warten. Deshalb hat sich der Shop letztlich dazu entschieden, ihr ein doppelt so großes Kit als Ersatz zu schicken.

Hätte der Shop nicht einen einzelnen 32-GByte-Riegel schicken können? Dagegen spricht ein wichtiger Faktor, auf den ihr bei RAM stets achten solltet: Um den schnellen Dual-Channel-Modus nutzen zu können, genügt ein RAM-Riegel nicht.

Daher setzen die meisten Spieler-PCs aus gutem Grund auf zwei oder vier RAM-Riegel.

Was bringen 64 GByte RAM?

In einem Gaming-PC zugegebenermaßen nicht viel. In den allermeisten Fällen wird man zwischen 32 GByte und 64 GByte keinen Unterschied bei der Leistung spüren.

Oftmals genügen sogar 16 GByte noch. Allerdings häufen sich langsam die Fälle, in denen diese Speichermenge knapp werden kann.

Wir empfehlen deshalb, in einem Spiele-PC auf 32 GByte RAM zu setzen, falls das Budget es zulässt. Genaue Konfigurationen findet ihr in unserer großen Kaufberatung für Gaming-PCs.

Wie hoch sind die Kosten? RAM-Kits mit 32 GByte im aktuellen DDR5-Standard sind momentan ab etwa 80 Euro zu haben, die doppelte Menge gibt es ab circa 150 Euro. DDR4 ist klar günstiger, für 32 GByte fallen ungefähr 50 Euro an und für 64 GByte knapp 100 Euro.

Habt ihr schon mal unerwartet mehr oder bessere Ware von einem Händler bekommen, als ihr um Ersatz gebeten habt? Schreibt es gerne in die Kommentare!