Squid Game: Warum das Lied der Puppe viel gruseliger ist, als ihr denkt

Das Lied der unheimlichen Puppe Young-hee hat im koreanischen Original eine düstere Doppelbedeutung. (Bilder: Pixabay / Netflix)

Kaum eine Szene aus Squid Game hat sich so tief ins kollektive Gedächtnis gebrannt wie das erste Spiel Rotes Licht, Grünes Licht . Im Mittelpunkt: eine überlebensgroße Puppe mit leerem Blick und emotionsloser Stimme.

Doch was genau singt dieser unheimliche Roboter eigentlich vor sich hin? Und welche Bedeutung steckt hinter den scheinbar harmlosen Worten? Tatsächlich entfaltet das unscheinbare Kinderlied im koreanischen Original eine viel tiefere – und verstörendere – Bedeutung.

Das steckt hinter dem monotonen Singsang

Im koreanischen Original sagt die Puppe: 무궁화 꽃이 피었습니다 (Mugunghwa kkochi pieotseumnida), was übersetzt bedeutet: Die Mugunghwa-Blume hat geblüht.

In der deutschen Fassung wurde dieser Satz angepasst, sodass die meisten von euch die Puppe sagen hören: Rotes Licht, grünes Licht! (Wer sich bewegt, überlebt hier nicht!)

Was dabei verloren geht, ist die symbolische Bedeutung des Originals. Die Mugunghwa, hierzulande als Straucheibisch oder Hibiscus syriacus bekannt, gilt nämlich als die Nationalblume Südkoreas und steht dort traditionell für Unsterblichkeit, Widerstandskraft und Ausdauer.

Gerade das macht den Einsatz dieses Satzes in Squid Game so ironisch: Während die Blume eigentlich für Beständigkeit und ewiges Leben steht, sterben in der Serie hunderte Spieler auf brutalste Weise. Der Kontrast zwischen der Bedeutung der Blume und dem massenhaften Tod im Spiel verstärkt die unheimliche Wirkung der Szene – zumindest, wenn man sich das koreanische Original anschaut.

Immerhin bleibt in der deutschen Fassung der Kontrast zwischen Kinderspiel und tödlichem Ernst erhalten. Das eigentlich harmlose Lied weckt bei den Kandidaten in der Serie sofort Erinnerungen an unbeschwerte Kindheitstage – und genau das macht das plötzliche Massaker, bei dem dutzende Teilnehmer erschossen werden, noch schockierender.