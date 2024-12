»Ich habe Squid Game so satt«: Ausgerechnet der Schöpfer der erfolgreichsten Netflix-Serie kann sein eigenes Werk nicht mehr sehen

Das Ende von Squid Game und der Geschichte von Gi-Hun (Lee Jung-jae) ist in Sicht - wohl sehr zur Freude des Serien-Schöpfers Hwang Dong-hyuk. Bildquelle: Netflix

Während für Fans endlich der Release von Staffel 2 in Sicht ist, kann der Schöpfer von Squid Game das Ende seiner eigenen Netflix-Serie gar nicht mehr erwarten. In einem neuen Interview mit Variety zeigt sich Hwang Dong-hyuk überraschend ehrlich, was seinen aktuellen mentalen Zustand angeht:

Ich bin so erschöpft. Ich bin so müde. Ich muss auf eine gewisse Art und Weise zugeben: Ich habe Squid Game so satt. Ich bin mein Leben so leid, die ganze Zeit etwas machen, etwas bewerben zu müssen. Ich denke gerade nicht einmal darüber nach, welches Projekt ich als nächstes mache. Ich denke nur darüber nach, auf eine einsame Insel zu fliehen, wo ich mir meine eigene Zeit einteilen darf und nicht ständig von Netflix angerufen werde. Ich will nicht aber nicht auf die Squid-Game-Insel!

Squid Game macht seinen eigenen Schöpfer kaputt

Tatsächlich hat Hwang Dong-hyuk immer wieder mal durchblicken lassen, dass die Arbeit an Squid Game nicht gerade die entspannteste Erfahrung für ihn war.

Bei der Produktion der ersten Staffel war der Serien-Schöpfer so gestresst, dass ihm gleich mehrere Zähne ausgefallen sind. Bei der neuen Season soll es aufgrund der hohen Erwartungen, die an die kommenden Folgen gestellt werden, sogar noch stressiger gewesen sein.

Währenddessen hat sich der unglaubliche Erfolg von Squid Game für Dong-hyuk zwar ausgezahlt, reich ist er davon aber nicht geworden: Für ihn hat es zumindest gereicht, um Essen auf den Tisch zu bekommen . Letztendlich hat aber der finanzielle Faktor Dong-hyuk davon überzeugt, für eine zweite Season zu Netflix zurückzukehren.

1:49 Squid Game: Im neuen Trailer zu Staffel 2 zettelt Nummer 456 eine Revolution an

Autoplay

Wie sieht die Zukunft von Squid Game bei Netflix aus?

Staffel 2 von Squid Game startet jetzt am 26. Dezember 2024 bei Netflix - drei Jahre, nachdem die TV-Serie bei dem Streamingdienst ihr Debüt feierte. Die dritte und letzte Staffel folgt bereits 2025 zu einem noch nicht bekannten Release-Termin.

Ob Hwang Dong-hyuk danach an einem neuen TV-Projekt arbeitet, weiß der kreative Kopf hinter Squid Game laut eigener Aussage selbst noch nicht. Derweil lässt sich guten Gewissens behaupten: Netflix wird die Marke Squid Game definitiv nicht liegen lassen.

So werkelt Kult-Regisseur David Fincher (Fight Club, Sieben) bereits an einer neuen TV-Serie, die sich im Universum des südkoreanischen Originals abspielen soll. Zuvor war die Rede davon, es würde sich dabei um ein US-Remake handeln, doch das scheint sich nicht zu bewahrheiten.