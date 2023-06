Squid Game ist ein unglaublicher finanzieller Erfolg, aber nicht für den Serien-Schöpfer

Hwan Dong-hyuk konnte mit der Squid Game-Serie einen Traum verwirklichen. Aber wirklich viel Geld hat eigentlich nur Netflix damit gemacht. Bildquelle: Netflix

Dass Squid Game für Netflix ein voller Erfolg ist, wäre noch untertrieben: Das Werk von Hwan Dong-hyuk mauserte sich 2021 zu einem globalen Phänomen und wurde in kürzester Zeit zur meistgesehenen Netflix-Serie überhaupt. Und natürlich hat das dem Streamingdienst Geld ohne Ende beschert.

Ein neuer Bericht der Los Angeles Times enthüllt, dass Squid Game den Wert von Netflix um satte 900 Millionen US-Dollar gesteigert hat - eine lächerlich hohe Summe! Damit könnte man meinen, dass sich der Serien-Schöpfer damit um Geld ebenfalls keine Sorgen mehr machen muss, oder?

Kaum Geld für den Squid Game-Kopf?

Tatsächlich sieht die Realität ganz anders aus: Schon Ende 2021 verriet Hwang Dong-hyuk gegenüber TheGuardian, dass er genug verdient, um Essen auf den Tisch zu bekommen . Doch der Erfolg von Squid Game hat ihn berühmt, aber nicht reich gemacht.

Wie es dazu kam? Um seine Vision überhaupt verwirklichen zu können, hat Hwang Dong-hyuk sämtliche Rechte an Squid Game per Vertrag an Netflix übertragen. Das bedeutet konkret: Squid Game gehört jetzt Netflix und Dong-hyuk wird auch nicht finanziell daran beteiligt, wenn die Marke weiter ausgebaut oder wiederverwertet wird.

Hwang Dong-hyuk selbst verriet ebenfalls, dass es ihn über zehn Jahre gekostet hat, um Squid Game als TV-Serie überhaupt zu verwirklichen. Als er den Vertrag mit Netflix unterzeichnete, lebte er gemeinsam mit seiner Mutter und Großmutter und musste seinen Laptop für 675 Dollar verkaufen, um an Geld zu kommen.

Netflix und südkoreanische Produktionen

Der Bericht der LA Times beleuchtet einen Trend, im Zuge dessen Netflix von südkoreanischen Produktionen profitiert, die eigentlichen Schöpfer aber nur wenig davon haben. Demzufolge werden Verträge normalerweise über die Korea Television and Radio Writers Association ausgehandelt, von der Netflix aber kein Teil ist.

Stattdessen bekommen Autoren im Vorfeld Summen von 30.000 bis 150.000 Dollar ausgezahlt, in den zwei bis drei Jahren, in denen normalerweise eine TV-Serie steht, aber nichts mehr. Aufgrunddessen fühlen sich viele Beteiligte an diesen Projekten ausgebeutet. Ein südkoreanischer Autor verrät zum Beispiel gegenüber der LA Times:

Zuerst war es total aufregend, darüber nachzudenken, dass Leute auf der ganzen Welt meine Serien anschauen können. Doch mittlerweile denke ich mir: Na und? Ich habe ja nichts davon.

Netflix hat sich bereits in einem Statement gegenüber der LA Times zu dem Bericht geäußert, demzufolge der Streamingdienst faire, sehr wettbewerbsfähige Löhne zahlen würde und die dem koreanischen Gesetz entsprechen oder das sogar übertreffen würden.

So sieht die Zukunft von Squid Game aus

Die Fortsetzung: Staffel 2 von Squid Game nimmt mehr und mehr Gestalt an und könnte 2024 bei Netflix starten. Zuletzt wurde ein erstes Video zu den kommenden Folgen veröffentlicht, das die neuen Cast-Mitglieder vorstellt.

Was haltet ihr von dem Bericht der Los Angeles Times, demzufolge der Serien-Schöpfer Hwan Dong-hyuk kaum an dem massiven Erfolg von Squid Game beteiligt wird? Wie gut hat euch die TV-Serie bisher gefallen und was für Hoffnungen habt ihr an Staffel 2 von Squid Game, sowie den geplanten Spin-Offs? Lasst es uns in den Kommentaren wissen!