»Es hätte Beschwerden gehagelt«: Squid Game wäre in Staffel 2 beinahe mit einer radikalen Änderung dahergekommen

Der Frontmann macht seinem skrupellosen Ruf in Squid Game Staffel 2 wieder alle Ehre. Bildquelle: Netflix

Wir alle kennen das Sprichwort: Kleider machen Leute. Oder wie es bei Squid Game heißen würde: Kleider machen Teilnehmer eines tödlichen Wettbewerbs.

So kam 2021 keine Halloween-Party ohne rote Maler- oder mintgrüne Jogginganzüge aus. Umso überraschender, dass das Kreativteam ein so ikonisches Erkennungsmerkmal in Staffel 2 verändern wollte.

Offensichtlich entschied man sich jedoch dagegen. Warum? Die Produzenten rechneten mit vielen Beschwerden seitens der Fan-Gemeinde.

Himmelblau statt grün

In einem Interview mit The Korea Times gibt die künstlerische Leiterin Chae Kyoung-sun preis, dass die Jogginganzüge in der zweiten Staffel mit einem hellen Himmelblau eine neue Farbe bekommen sollten.

Wir überlegten, die Trainingsanzüge der Uniform himmelblau zu machen. Ich habe dem Regisseur [Hwang Dong-hyuk] ein Muster gezeigt, aber nach einigen Überlegungen sagte er: »Lass uns wieder zu Grün zurückkehren.« Letztendlich war es die richtige Entscheidung, die Farbe nicht zu ändern. Wir wären mit Beschwerden von Fans bombardiert worden.

Eine kleine Neuerung in Bezug auf die Kleidung führte Staffel 2 dann aber doch ein: Klettaufnäher. Damit zeigen die Teilnehmer nach jeder Runde, ob sie für die Fortsetzung oder das Ende der Spiele gestimmt haben.

1:49 Im Trailer zu Squid Game Staffel 2 zettelt Nummer 456 eine Revolution an

Wann geht es mit Squid Game Staffel 3 weiter?

Erst kürzlich verriet Netflix (ungewollt) den Release-Termin für Staffel 3 der Erfolgsserie. Demnach soll die nächste und zugleich letzte Season am 27. Juni 2025 erscheinen - danach ist die Geschichte rund um Protagonist Gi-hun nämlich abgeschlossen.

Achtung! Es folgen Spoiler zu Squid Game Staffel 2.

Wovon handelt Staffel 3? Nach dem großen Cliffhanger der zweiten Season hat Gi-hun (Lee Jung-jae) mehr denn je eine Rechnung mit dem Frontmann (Lee Byung-hun) offen. Denn der hat erneut die Kontrolle übernommen und dem Aufstand der Kandidaten ein Ende bereitet.

Wie sieht die Zukunft des Universums aus?

Neben der finalen dritten Staffel stehen bereits weitere Projekte auf dem Plan. Die Reality-Show The Challenge kehrt mit einer zweiten Staffel zurück. Die verfolgt dasselbe Konzept wie Squid Game - nur weniger tödlich.

Der bekannte Regisseur David Fincher (Sieben, The Social Network) soll 2025 an einer neuen Serie aus dem Universum arbeiten. Entgegen ursprünglichen Berichten handelt es sich aber dabei um kein US-Remake, sondern viel eher um ein Spin-off.

