Squid Game: Wann startet Staffel 3? Netflix hat sich wohl beim Release der finalen Folgen verplappert

Es sieht ganz danach aus, als startet Squid Game am 27. Juni 2025 in die dritte und letzte Runde. Bildquelle: Netflix

Nach knapp drei Jahren ist Ende 2024 endlich die zweite Staffel Squid Game bei Netflix aufgeschlagen. Derweil steht das Ende der Erfolgsserie von Hwang Dong-hyuk bereits fest: Schon 2025 folgt die dritte und damit letzte Season von Squid Game.

Doch wann genau geht es los? Ein neuer Leak, der direkt von Netflix kommt, dürfte die Antwort liefern. Machen wir es kurz und schmerzlos: Schon am 27. Juni 2025 soll Staffel 3 von Squid Game starten.

Netflix selbst hat den Release von Staffel 3 geleakt

Woher diese Info kommt? Bereits am ersten Januar hat Netflix auf dem hauseigenen YouTube-Kanal für Südkorea einen kurzen Teaser zu Season 3 enthüllt. Der präsentiert mit Chul-sul beziehungsweise Cheol-sul eine neue, ziemlich unheimliche Killer-Puppe.

Ein noch interessanteres Detail versteckte sich aber (zumindest zwischenzeitlich) in der Videobeschreibung: Dort wurde der 27. Juni 2025 als Release-Termin für Staffel 3 von Squid Game angegeben, aber kurz darauf wieder entfernt - wie auf X, ehemals Twitter, festgehalten wurde.

1:49 Squid Game: Im Trailer zu Staffel 2 zettelt Nummer 456 eine Revolution an

Autoplay

Beachtet damit natürlich: Zu 100 Prozent offiziell bestätigt ist dieser Termin damit nicht und es lässt sich nicht ausschließen, dass sich an diesen potenziellen Release-Plänen nochmal etwas ändert.

Wie geht es mit Squid Game weiter?

Zuvor hatte mit Hwang Dong-hyuk aber zumindest schon einmal der Serien-Schöpfer von Squid Game eine mögliche Veröffentlichung auf Sommer bis Herbst 2025 eingegrenzt (via Forbes). Wahrscheinlich ist das ebenso davon abhängig, wann die neuen Seasons von Stranger Things und Wednesday 2025 bei Netflix anlaufen - dazu gibt es noch keine konkreten Infos.

Übrigens: Nach Staffel 3 dürfen sich Fans von Squid Game weiterhin auf neuen Nachschub freuen. So wird die Game Show mit dem Untertitel The Challenge ebenfalls mit einer zweiten Staffel fortgesetzt. Außerdem arbeitet Kult-Regisseur David Fincher (Sieben, Fight Club) an einem US-Spin-off zu der südkoreanischen Serie.

Was Hwang Dong-hyuk nach Staffel 3 von Squid Game macht, bleibt derweil abzuwarten. Zuletzt zeigte sich der Showrunner bezüglich seiner Zukunftspläne brutal ehrlich und machte kein Geheimnis daraus, wie viel die Arbeit von Squid Game ihm abverlangt hat. Mehr dazu erfahrt ihr unter den Links oben.