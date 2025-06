Kann Squid Game überhaupt gut ausgehen? Laut dem Serienschöpfer höchstens bittersüß

Kann Gi-hun die Spiele in Staffel 3 endlich stoppen? Bildquelle: Netflix

Wird Gi-hun (Lee Jung-jae) es schaffen, dem Frontmann (Lee Byung-hun) das Handwerk zu legen und die tödlichen Spiele ein für alle Mal zu beenden? Das erfahren Fans am 27. Juni 2025, wenn die Netflix-Serie Squid Game mit Staffel 3 ihr Ende findet.

Der Schöpfer gibt jetzt einen ersten Ausblick, was uns im großen Finale erwarten wird. Kleiner Tipp: Haltet Taschentücher und eine Konfetti-Kanone bereit.

Traurig und glücklich

Auf die Frage hin, ob Squid Game ein Happy End bekommt, darf Hwang Dong-hyuk natürlich noch nichts Konkretes verraten (via The Playlist). Eine vage Antwort hat er aber parat:

Es ist halb. Halb traurig, halb Happy End. Es ist genau in der Mitte. [...] Du verstehst, was ich meine, wenn du die letzte Folge siehst.

Na gut, das ist wirklich vage. Ein »Happy-Sad-End« macht jedoch durchaus Sinn. Immerhin befinden sich Gi-hun und der Frontmann in einem vielschichtigen Krieg, der die Abgründe menschlicher Moral offenlegt. Zudem gibt es viele Grauzonen in der Show, die sich vor allem durch Aspekte wie die Ambivalenz der Figuren und das Gesellschaftsbild zeigen.

In den sozialen Medien kursieren schon zahlreiche Theorien zum Ende der Show. Die Vermutung, dass Gi-hun in die Fußstapfen des Frontmanns treten wird, ist zum Beispiel eine davon. Das würde dann sicher für den traurigen Teil sprechen. Der Glückliche könnte sich vielleicht darauf beziehen, dass anders als in Staffel 1 doch mehrere Kandidaten überleben.

Was gibt es sonst noch für Fan-Theorien?

In verschiedenen Reddit-Foren wird bereits seit Monaten darüber diskutiert, wie die erfolgreiche Thriller-Serie enden wird. Während einige ihren Unmut über vorhandene Theorien ausdrücken, stellen andere ihre ganz eigenen auf. Ein paar davon klingen übrigens sehr spannend. (Wir haben euch beide Foren verlinkt.)

Hier sind Beispiele:

»Ich habe so ein Gefühl, dass die koreanischen Spiele gestoppt werden, aber Gi-Hun findet heraus, dass es international ist. Die meisten [Fans] denken, dass er am Flughafen einen amerikanischen Headhunter treffen wird.« - User Comfortable_Limit859

»Ich hasse diese Theorie, dass Gi-hun der Frontmann wird, wirklich. Das wäre 'ne mega Charakter-Diffamierung und würde seine ganze Entwicklung in der Serie zunichte machen.« - User NewRedSpyder

»Gi-hun gewinnt/oder schafft es mit der Gang zu entkommen und er wird später in der letzten Folge außerhalb der Spiele sterben, aber sein Tod wird mit den Spielen zusammenhängen.« - User taffy4tswift

»Ein VIP [in der Serie] erwähnte, dass »der Wettbewerb in Korea der beste ist.« Vielleicht machen sie diese Organisation also platt und es endet mit einem Cliffhanger, in dem sie den Rest [in anderen Ländern - Anmerk. d. Redaktion] verfolgen?«

»456 bringt den Frontmann um, wird dann der neue Frontmann und zerstört die Organisation von innen heraus.« - User caparisme

Besonders interessant wäre die Idee, dass der Wettbewerb ebenfalls in anderen Ländern stattfindet. Denn immerhin soll Regisseur David Fincher (The Social Network, Sieben) bekanntlich bald an einer Spin-Off-Serie arbeiten. Weitere Infos gibt es derzeit noch nicht, doch vielleicht gehen die Spiele ja dann in Amerika weiter.

Falls ihr euch vor dem 27. Juni 2025 noch einmal auf den neuesten Stand bringen möchtet, findet ihr in der obigen Box noch einige Squid-Game-Artikel. Dort erfahrt ihr zum Beispiel, welche Teilnehmer die zweite Season überlebt haben und mit welcher Angst Staffel 3 besonders spielen möchte. Wir geben einen Tipp: Schaut bloß nicht runter!