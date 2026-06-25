Star Trek hätte sich beinahe mit einem 63 Jahre alten, legendären Sci-Fi-Franchise überschnitten und wir waren wirklich nah dran

Pelia (Carol Kane) spielt in Strange New Worlds bereits auf Doctor Who an. Bildquelle: Paramount/BBC/Disney

Star Trek feiert 2026 sein 60-jähriges Jubiläum. Noch älter ist allerdings Doctor Who. Die Serie startete 1963 – also etwa drei Jahre zuvor – und umfasst mittlerweile 41 (!) Staffeln à 892 Episoden. Das muss man sich mal vorstellen!

Tatsächlich war sogar einmal eine Crossover-Episode geplant. Auf der Idee wurde für viele Jahre rumgekaut. Bis jetzt ist es allerdings noch nicht dazu gekommen und die Wahrscheinlichkeit, dass es noch passiert, ist aktuell sehr gering.

Alles, was bleibt, sind Easter Eggs

Die Strange-New-Worlds-Showrunner Akiva Goldsman und Henry Alonso Myers gaben in einem Interview mit Awards Radar preis, dass sie sich immer wieder mit dem ehemaligen Doctor-Who-Showrunner Russell T. Davies in Gesprächen befanden.

Wir haben zusammen mit Russell versucht, ein Crossover auf die Beine zu stellen. Das haben wir jahrelang versucht. Auch hier handelt es sich wieder um Beinahe-Erfolge, wir waren nicht weit davon entfernt und hatten einige wirklich coole Gespräche darüber. Und aus unserer Sicht ist es doch ganz klar: Pelia ist schließlich mit der TARDIS gereist. Warum also nicht?

1:47 Nicht nur Dinosaurier, sondern auch Drachen: Die Star-Trek-Serie Strange New Worlds wird ihrem Titel im neuen Trailer zu Staffel 4 mehr als gerecht

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Falls ihr euch gerade fragt: Was hat denn Pelia (Carol Kane) mit der Sache zu tun? Es gibt in Strange New Worlds zwei kleine Easter Eggs zu Doctor Who. In der 6. Episode von Staffel 3 kann man im Hintergrund eine blaue Telefonzelle – die TARDIS – erkennen. Das berühmte Transportmittel (Zeitmaschine) wurde von den Time Lords entwickelt.

Im Staffelfinale gibt Commander Pelia in einem Gespräch mit Captain Pike (Anson Mount) preis, dass sie schon einmal einen »zeitreisenden Doktor« getroffen hat. Das Crossover ist zwar nie zustande gekommen, aber immerhin gibt es Anspielungen, dass die beiden Universen sich überschneiden.

Wie wahrscheinlich ist die Crossover-Folge heute noch?

Für ein Crossover zwischen Doctor Who und Strange New Worlds sieht es aktuell ziemlich düster aus. Die Star-Trek-Serie geht am 23. Juli 2026 in die vierte Runde und 2027 folgt dann schon die fünfte und letzte Season.

Bei Doctor Who steht gerade eine kreative Umstrukturierung an. Ende 2025 beendeten BBC und Disney ihre Partnerschaft und somit ist die Zeit der Serie auf dem Streaming-Dienst vorbei (via Radio Times). Eigentlich sollte Ende 2026 noch ein traditionelles Weihnachtsspecial erscheinen, aber Russell T. Davies und Bad Wolf zogen sich aus dem Projekt zurück und somit müssen Fans die Feiertage ohne neue Folge auskommen. Demnach legt die Serie wohl erst einmal eine längere Pause ein (via Empire).

Da Russell T. Davies jetzt auch nicht mehr am Franchise beteiligt ist, müssten Goldsman und Myers mit ihren Gesprächen auch wieder von vorne beginnen. Ein Crossover rückt damit in weite Ferne. Allein schon, weil Strange New Worlds bereits abgedreht ist und erst einmal keine neuen Serien im Sci-Fi-Universum in Sicht sind.

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