Star Trek: Im gesamten Universum gibt es nur eine einzige reale Person, die sich selbst gespielt hat – und die Szene ist bis heute legendär

Data (rechts) hat sich einfach mal namhafte Physiker geschnappt und in Das nächste Jahrhundert eine Pokerrunde mit ihnen veranstaltet (links: Stephen Hawking). Bilquelle: Paramount

Vor fast genau 33 Jahren ereignete sich einer der legendärsten Gastauftritte im Star-Trek-Universum: Stephen Hawking spielte sich selbst und trickste dabei sogar seinen bereits lang verstorbenen Physiker-Kollegen Albert Einstein aus.

Im sechsten Staffelfinale »Angriff der Borg, Teil 1«, das in den USA am 21. Juni 1993 ausgestrahlt wurde, veranstaltete Android Data (Brent Spiner) eine Pokerrunde auf dem Holodeck – mit Hawking, Einstein und auch Isaac Newton (gespielt von Jim Norton und John Neville).

Der damals 51-jährige Hawking trat zwar nur als Hologramm auf, ist aber bis heute die einzige reale Person, die sich jemals selbst in der Serie und sogar im ganzen Universum gespielt hat.

Am Pokertisch bluffte Hawkings damals, was das Zeug hält. Die Erhöhung seines Einsatzes konterte Einstein nur mit einer Einschätzung seiner Gewinnchancen, die angeblich »nicht einmal durch Quantenfluktuationen verbessert werden könnten.«

Hawkings ließ die Worte seines Gegners jedoch an sich abprallen, gewann das Spiel schließlich mit vier Siebenern und war danach vermutlich um einiges reicher – so reich wie ein Hologramm eben sein kann. Hier könnt ihr euch einen Ausschnitt der Szene anschauen:

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Die Geschichte hinter dem Auftritt

Stephen Hawking war ein Trekkie. Bei einem Setbesuch auf dem Paramount-Gelände wünschte er sich vor allem eines: Einmal auf dem Kapitänssessel zu sitzen. Sein Traum wurde wahr und mit seinem vulkanischen Begleiter Spock alias Leonard Nimoy witzelte er: »Das ist wesentlich bequemer und viel leistungsstärker als mein Rollstuhl.«

Und wenn man schon einmal auf der Brücke der Enterprise ist, dann kann man doch auch einmal vorsichtig nach einem Gastauftritt fragen, oder? Gesagt, getan. Die Autoren der Serie entwarfen eine Szene für ihn – der ausführende Produzent Michael Piller kam damals auf die zündende Idee für das Pokerspiel (via Star Trek).

Das gehört für Data-Schauspieler Brent Spiner auch nach wie vor zu einem seiner Lieblingsmomente in seiner gesamten Zeit bei Star Trek. Und damit ist er sicher nicht allein, denn auf Reddit reden Fans heute noch über den Gastauftritt.

User mr_daydream erinnert sich nur zu gerne an die Zeit zurück. Ihm ist vor allem im Gedächtnis geblieben, dass Hawking die ganze Zeit lächelte und lachte. Bei 3kidsonetrenchcoat dauerte es etwas länger, bis er die Szene wirklich zu schätzen wusste: Als ich es zum ersten Mal gesehen habe, hat es mir nicht besonders gefallen, aber mittlerweile zaubert es mir immer ein Lächeln ins Gesicht. Ich finde es toll, dass er schon zu Lebzeiten als einer der größten Wissenschaftler der Geschichte in Erinnerung geblieben ist.

Falls ihr noch mehr Trivia-Fakten zu Star Trek lesen oder ihr generell in Erinnerungen schwelgen möchtet, verlinken wir euch in der obigen Box weitere Artikel.

Aber jetzt wollen wir natürlich auch von euch hören: Gehört die Szene auch zu euren Liebsten? Oder gibt es einen ganz anderen Auftritt, über den ihr euch heute noch freut? Schreibt es uns gerne in die Kommentarspalte!