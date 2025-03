Star Trek: Ein gefeierter Fan-Film wird nach 11 Jahren fortgesetzt, obwohl die Macher schon wieder verklagt werden

Axanar folgt der USS Ares und anderer Förderations-Raumschiffe, die während der Kirk-Periode von Star Trek gegen die Klingonen kämpfen. Der Fan-Film soll 2025 erscheinen.

Gute Nachrichten für Star Trek-Fans: Der lang erwartete Fan-Film Axanar soll 2025 endlich veröffentlicht werden.

Nach jahrelangen Verzögerungen aufgrund rechtlicher Auseinandersetzungen und finanzieller Herausforderungen ist die Produktion nun wieder auf Kurs und befindet sich laut einem aktuellen Video-Update derzeit »tief in der Postproduktion«.

Der Film Axanar, für den ein kostenloser Release auf YouTube vorgesehen ist und der per Crowdfunding von Privatpersonen unterstützt wurde, hat eine bewegte Geschichte. Dennoch konnte es prominente Unterstützer gewinnen – darunter Schauspieler aus offiziellen Star Trek-Serien.

Die Wurzeln von Axanar reichen zurück ins Jahr 2014, als der Kurzfilm Prelude to Axanar veröffentlicht wurde. Dieser 20-minütige Film erzählt die Vorgeschichte eines entscheidenden Konflikts zwischen der Föderation und dem Klingonischen Reich – der sogenannten Schlacht von Axanar:

Mit hochwertigen Effekten, professioneller Schauspielkunst und einer dokumentarischen Erzählweise konnte das Projekt große Aufmerksamkeit erregen.

Besonders bemerkenswert: Die Besetzung bestand aus erfahrenen Sci-Fi-Darstellern wie Richard Hatch (Battlestar Galactica) und Tony Todd (Star Trek: Deep Space Nine). Auch Martok-Darsteller J.G. Hertzler war dafür vor der Kamera - wenn auch nicht als Klingonen-Kanzler, sondern in der Rolle eines Sternenflotten-Kapitäns.

Prelude to Axanar gehört zu den populärsten und besten Fan-Filmen im Trek-Universum. Die IMDb-Wertung beträgt 8,2/10 Sterne, das Video hat fast sechs Millionen Aufrufe und über 85.000 positive Bewertungen auf YouTube.

Im Anschluss sammelte das Axanar-Team mittels einer Crowdfunding-Kampagne rund 1,2 Millionen US-Dollar für einen geplanten Langfilm, der die Handlung weiterführen soll. Doch dieser ambitionierte Plan führte bald zu Problemen mit den Rechteinhabern.

Die Popularität von Prelude to Axanar blieb nicht unbemerkt. 2015 reichten CBS und Paramount eine Klage gegen die Produzenten ein, da der geplante Langfilm laut den Studios gegen das Urheberrecht verstoße.

Vor allem die professionelle Qualität und die hohen Produktionsstandards ließen Axanar gefährlich nah an eine offizielle Star Trek-roduktion heranrücken, so die Argumentation. Nach einem langwierigen Rechtsstreit wurde 2017 schließlich ein Vergleich erzielt: Der ursprünglich geplante Spielfilm musste verworfen werden, stattdessen durften nur noch zwei kürzere Episoden produziert werden – unter strengen Fan-Film-Richtlinien von CBS.

Diese Vorgaben begrenzen unter anderem die Laufzeit auf zwei Episoden mit jeweils maximal 15 Minuten Laufzeit und untersagen die Nutzung des Namens Star Trek. Trotz dieser Einschränkungen hielt das Team an Axanar fest - und wurde 2022 erneut verklagt.

Regisseur Alec Peters bekam wegen angeblicher Verstöße gegen die neuen Fan-Projekt-Vorgaben der Rechteinhaber eine Strafe von über 292.000 Dollar aufgebrummt. Unter anderem soll er sich ein Gehalt gezahlt haben.

Ob Peters und seine Produktionsfirma die Summe bezahlen muss, darüber wird gerade noch gestritten. CBS und Paramount haben einen entsprechenden Antrag bei einem Gericht in Los Angeles eingerecht, eine Entscheidung steht aus.

