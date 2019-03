Der eingestellte Shooter Star Wars: Battlefront 3 lebt als Modifikation Battlefront 3 Legacy für Star Wars: Battlefront 2 von 2005 weiter. Kernfeature des ab 2006 von Free Radical entwickelten Shooters sollte der Mix aus Raum- und Bodenschlachten werden, nahtlose Wechsel zwischen den zwei Schlachtfeldebenen waren geplant.

Die werden nun für die Mod Battlefront 3 Legacy umgesetzt und in einem frischen Gameplay-Video präsentiert. Im Clip unterhalb zeigt der Modder ein wenig Gameplay über den Stadtplaneten Coruscant, um den Republiktruppen und die Droidenarmee der Konföderation im Star Wars: Episode 3 kämpften.

Und tatsächlich konnten die Modder den wortwörtlich fliegenden Wechsel umsetzen: Wer nach dem Spielstart einen Raumjäger nimmt und Richtung Coruscant fliegt, wird schnell am Kampf an der Oberfläche teilnehmen können. Grafikbugs wie plötzlich auftauchende Gebäude sind noch zu sehen, die Modifikation steckt aber auch noch tief in der Entwicklung. Ein Release-Fenster hat das Projektteam noch nicht kommuniziert, auch wenn eine Beta der Mod schon jetzt heruntergeladen werden kann.

Wer mehr zum eingestellten Star Wars: Battlefront 3 lesen möchte, findet im Special zu den wichtigsten abgebrochenen Star-Wars-Projekten unseres Schwestermagazins GamePro weitere Informationen. Noch unter dem heute nicht mehr existierenden Publisher Lucas Arts entwickelt, wurde der Shooter 2008 kurz vor Release aus finanziellen Gründen eingestellt.

Die Rechte sicherte sich später Electronic Arts und setzte ein Team der Battlefield-Entwickler bei DICE an die Reboots Battlefront (2015) und Battlefront 2 (2017). Bis heute gibt es keine verbundenen Raum- und Bodenschlachten, wie sie für Battlefront 3 geplant und in der Mod Battlefront 3 Legacy umgesetzt werden.