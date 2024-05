Neu bei Prime Gaming: Im Juni 2024 bekommt ihr einen der besten Star-Wars-Shooter geschenkt - und mehr

Im klassischen Star Wars: Battlefront 2 zieht ihr als Klonkrieger der 501. Legion in die Schlacht.

Neuer Monat, neues Glück. Auch wenn wir bezweifeln, dass euch die Prime-Gratisspiele im letzten Monat enttäuscht haben - immerhin waren mit Tomb Raider (2013) und Fallout 3 zwei echte Hochkaräter dabei - hat Amazon auch im Juni wieder ein Geschenkpaket für seine Abo-Kunden geschnürt.

Insgesamt sieben Titel könnt ihr euch diesen Monat gratis sichern. Wir stellen euch unser Highlight, Star Wars: Battlefront 2, kurz vor und zeigen euch in unserer Übersicht auch die anderen kostenlosen Spiele, die neu bei Prime Gaming hinzukommen.

Unser Highlight: Star Wars: Battlefront 2 (2005)

2:27 Star Wars: Battlefront 2 - Das Original von 2005 gegen die Neuauflage von 2017 im direkten Grafik-Vergleich

Genre: Third-Person Shooter | Entwickler: Pandemic Studios | Release: November 2005

Eigentlich sind wir der festen Überzeugung, dass wir Battlefront 2 niemandem mehr vorzustellen brauchen. Denn erstens ist die Schnittmenge zwischen Star-Wars-Fans und GameStar-Lesern ziemlich hoch und zweitens ist der Lizenz-Shooter aus dem Jahr 2005 auch heute noch auf beinahe jeder Star-Wars-Spiele Bestenliste mit dabei - unsere findet ihr hier.

Für diejenigen, die trotzdem einen kleinen Reminder brauchen: Battlefront 2 steckt euch in die Haut eines Klonkriegers der 501. Legion. In der Kampagne kämpft ihr euch durch Film-Schlachten von Geonosis bis zum Eisplaneten Hoth und erlebt den Fall des Jedi-Ordens und der Galaktischen Republik hautnah mit. Gerade gegen Bots spielen sich die Massenschlachten erfrischend einsteigerfreundlich.

Das Spiel bietet außerdem epische Weltraumschlachten, in denen ihr das feindliche Flaggschiff entern und als Saboteur die Systeme von innen heraus zerlegen könnt. Da kommt auch der namensgleiche Nachfolger von 2017 nicht heran! Im Multiplayer ist dafür heute natürlich kaum noch etwas los.

Übrigens: Dass Star Wars: Battlefront 2 auch 20 Jahre später noch so beliebt ist, hätte zum Release wohl niemand geahnt. Kollege Fabian Siegismund vergab damals in seinem Test nur eine 79 und klagte über die dumme KI und chaotische Multiplayer-Matches. Zum Fan-Liebling hat es aber offenbar trotzdem gereicht.

Nachschlag für den Mai

Wie Amazon heute bekannt gab, bekommen Abonnenten zusätzlich zu den neun schon freigegebenen Gratistiteln im Mai noch ein kostenloses Spielegeschenk dazu. Bei dem Extra handelt es sich um einen GOG-Code für das Puzzle-Adventure The Lullaby of Life, in dem ihr dem Ursprung des Lebens musikalisch auf den Grund geht.

Alle neuen Spiele im Prime-Abo

Neben Star Wars: Battlefront wartet Amazon im Juni 2024 noch mit weiteren kostenlosen Spielen für Prime-Abonnenten auf. In unserer Übersicht findet ihr alle Titel; in Klammern steht die Software, über die ihr die Spiele aktivieren könnt.

Ab dem 6. Juni

STAR WARS™ Battlefront II (Classic, 2005) [GOG Code]

Weird West Definitive Edition [Epic Game Store Code]

Genesis Noir [Amazon Games App]

1:20 Genesis Noir - Im E3-Trailer wird der Urknall abgefeuert!

Ab dem 13. Juni

Everdream Valley [Amazon Games App]

Blast Brigade vs. the Evil Legion of Dr. Cread [GOG Code]

Mythforce [Epic Game Store Code]

Projection: First Light [Amazon Games App]

1:37 Blast Brigade: Trailer stellt charmanten 2D-Shooter vor

Was gibt es noch?

Neben den Gratisspielen dürft ihr euch als Prime-Kunden außerdem auf vier neue Inhalte für Amazons Cloud Gaming-Dienst Luna freuen. Das sind im Juni Metro Exodus, Bee Simulator, Fallout New Vegas: Ultimate Edition und Fallout 3: Game of the Year Edition.

10:27 Metro: Exodus - Test-Video zum Ego-Shooter

In den kommenden Monaten soll das Luna-Angebot noch ausgebaut werden. Bereits enthalten sind aktuell Fortnite, LEGO Fortnite, Rocket Racing, Fortnite Festival und Trackmania.

Ob ihr bereits Amazon Prime Kunden seid oder nicht: Wenn ihr euch die Gratisspiele schnappen wollt, dann könnt ihr euch auf der Amazon-Webseite dafür anmelden:

Ihr seid gefragt: Seid ihr schon Teil der Prime-Kundschaft und staubt jeden Monat fleißig die im Abo enthaltenen Spiele ab? Wie gefallen euch die neuen Titel im Juni? Ist diesen Monat etwas für euch dabei oder lässt euch das aktuelle Angebot leider kalt?

Habt ihr das alte Star Wars: Battlefront 2 bereits gespielt? Welcher Klonkrieger war eure Lieblingsklasse? Schreibt uns all das gerne in die Kommentare!