Star Wars in Starfield: Patrouillierende Stormtrooper und Sternzerstörer zum Selberbauen

»Hey, du da. Sind das deine Droiden?«

Starfield hat einige sehenswerte Orte zu bieten. New Atlantis zum Beispiel - immer wieder ein imposanter Anblick. Der gigantische MAST-Turm, der über der Metropole thront. Überall die vielen Grünanlagen, die ein schönes Gegengewicht zum kalten Straßenbeton darstellen. Und nicht zu vergessen die imperialen Sturmtruppler, die überall patroullieren.

Moment, bei euch gibt's keine Sturmtruppen? Dann habt ihr wohl noch nicht die jüngst erschienene Mod Galactic Civil War Conversion installiert. Dadurch hält nämlich jede Menge Star-Wars-Flair Einzug in das Rollenspiel von Bethesda.

Und das ist nur die Spitze des Eisbergs. Wartet mal ab, bis wir euch vom Sternenzerstörer erzählen!

Beeindruckender Nachbau zwingt Starfield-Engine in die Knie

Zugegeben: Bislang macht die Mod tatsächlich nicht viel mehr, als sämtliche UC-Truppen auf den Straßen von New Atlantis durch Stormtrooper zu ersetzen. Der Modder hält sich laut eigener Aussage aber die Option offen, in Zukunft noch weitere Star-Wars-Elemente in Starfield zu integrieren.

Wirklich wild wird es beim oben erwähnten Sternenzerstörer. Das Schmuckstück der imperialen Flotte fliegt nun auch durch den Bethesda-Weltraum - nun ja, zumindest in der Theorie.

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Reddit, der den Artikel ergänzt.

Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Reddit-Inhalte erlauben Ich bin damit einverstanden, dass mir Inhalte von Reddit angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung.

Link zum Reddit-Inhalt

In der Praxis schafft es das gigantische Ungetüm jedoch, Starfield gehörig zum Ruckeln zu bringen. Offenbar kommt die Engine nicht mit solchen Konstruktionen klar. Stolze 80 Meter lang und 20 Module umfassend ist der nachgebaute Sternenzerstörer.

Der Schiffsbaumeister Jackygold hat auf Reddit seine gigantische Kreation präsentiert und zum Nachbauen freigegeben. Aber macht euch auf ein paar anstrengende Stunden gefasst: Die Bauanleitung umfasst 21 Seiten!

In dieser Zeit könntet ihr statt zu bauen auch unsere zahlreichen hilfreichen Guides zu Starfield lesen - da lernt ihr auch mehr, versprochen!

Na, ihr Jedi-Ritter und Sith-Akolythen: Wie gefallen euch die Inhalte aus Star Wars in Starfield? Habt ihr Spaß an solchen von Fans realisierten Crossover-Events oder trennt ihr eure Sci-Fi-Universen immer strikt? Welche Mods für Starfield bescheren euch momentan jede Menge Spaß? Teilt eure Funde gerne mit uns und schreibt bei dieser Gelegenheit auch gleich noch eure Meinung in die Kommentare!