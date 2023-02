Star Wars in Unreal Engine 4: Dieses kostenlose Shooter-Remake erfüllt Fan-Träume

Das Lichtschwert als Jedi oder Sith schwingen kann man heute in zahlreichen Spielen, darunter auch einigen modernen Titeln wie den beiden Battlefront-Shootern und Jedi: Fallen Order. Ältere Star-Wars-Fans blicken aber auch immer wieder sehnsüchtig auf Klassiker wie KOTOR, X-Wing oder eben Jedi Knight zurück. Während ein Remake von Knights of the Old Republic wohl noch in weiter Ferne liegt, könnt ihr ab sofort eine kostenlose Fan-Neuauflage von Jedi Knightspielen!

Einfach Jedi Knight oder Dark Forces 2? Im Original hieß der Shooter von 1997 Star Wars Jedi Knight: Dark Forces II , allerdings wurde er in Deutschland unter dem Titel Star Wars: Jedi Knight vertrieben, wahrscheinlich auch, um sich vom inzwischen nicht mehr indizierten Vorgänger Dark Forces zu distanzieren.

Warum sich auch das originale Jedi Knight heute noch atemberaubend anfühlt, erzählt euch unser Autor Paul Kautz in seinem Report:

28 26 Star Wars: Jedi Knight Die Grafik war mal »atemberaubend«, das Spiel ist es immer noch

Woher kommt das Remake?

Der von einem Fan und Hobby-Entwickler betriebene YouTube-Kanal Ruppertle hat ein Video seines Projekts veröffentlicht, dessen Ziel der Nachbau von Jedi Knight in der Unreal Engine 4 ist. Das Spiel soll so in neuem Glanz erstrahlen, aber dennoch den Stil, das Gefühl und das Gameplay des Originals bewahren. Im Release-Trailer sieht das ziemlich gut aus:

Das Projekt, so stellt der Entwickler fest, befinde sich nach drei Jahren in einem Zustand, in dem er es mit anderen teilen möchte. Deshalb ist Version 1.0 ab sofort kostenlos spielbar. Herunterladen lässt sich das etwa 6 Gigabyte große Spiel über die Patreon-Seite von Ruppertle, spenden müsst ihr dafür nichts.

Was steckt drin?

Bei der aktuellen Version handelt es sich nicht um das komplette Spiel, das Remake wird aber noch weiter entwickelt. Im Moment sind folgende Inhalte spielbar:

Zwei Level aus dem Originalspiel

Vier Survival-Level

Ein Sandbox-Modus

Ein 3D-Modell-Betrachter

Ein Bonus-Level zum Testen

Einige Geheimnisse

Wenn ihr euch für die Entwicklung des Remakes interessiert, informiert Ruppertle auf seinem Discord-Server regelmäßig über seine Pläne und Fortschritte und bindet auch die Community in seine Entscheidungen ein.

Was haltet ihr vom kostenlosen Jedi-Knight-Remake des fleißigen Fans? Findet ihr, dass der Entwickler sein Ziel einer originalgetreuen Neuauflage erreicht? Werdet ihr euch das Spiel herunterladen, oder würdet ihr eher beim Original von 1997 bleiben? Schreibt eure Meinung gerne in die Kommentare!