Star Wars: Verwirrung um das Kotor-Remake, Release wohl selbst 2024 "Wunschdenken"

Knights of the Old Republic soll als Remake die Herzen der Star Wars-Fans auf ein Neues höher schlagen lassen. Allerdings gestaltet sich die Entwicklung der Neuauflage wohl komplizierter als erhofft. Jetzt gibt es widersprüchliche Meldungen, was den potenziellen Release des Kotor-Remakes anbelangt. Wir bringen euch auf den aktuellsten Stand.

Kotor-Remake soll sich nicht verspäten, Insider widerspricht

Das ist passiert: Erst im Juli 2022 zeichnete ein Bericht des Bloomberg-Redakteurs und Branchen-Experten Jason Schreier ein beunruhigendes Bild zum momentanen Entwicklungsstand des Kotor-Remakes. Kurz und kompakt zusammengefasst: Die Arbeiten sollen alles andere als geplant verlaufen, das bisherige Vorgehen sei nicht länger haltbar.

Schreier berichtete, dass im Zuge dessen die Entwicklung des Kotor-Remakes auf Eis liegen würde. Der ursprünglich für Ende 2022 angepeilte Release sei alles andere als haltbar und das Studio Aspyr müsse von dem Projekt abgezogen werden. Bis heute haben sich weder Entwickler noch Publisher offiziell zu dem Bericht geäußert.

Gibt’s jetzt doch gute Neuigkeiten? Vergangene Woche machte ein Finanzbericht der Embracer Group - zu der auch Aspyr gehört - die Runde, demzufolge ein AAA-Projekt der Firma zu einem anderen Entwicklerstudio wechseln musste. Der Studiotausch soll aber keine Auswirkungen auf den geplanten Release des betroffenen Titels haben.

Auch wenn es nicht explizit ausgesprochen wurde, liegt die Vermutung nahe, dass es sich hierbei um das Kotor-Remake handelt. Schreier spekulierte bereits im Zuge seines Enthüllungsberichts, dass Aspyr das Projekt an Saber Interactive abgeben könnte, die bisher unterstützend an der Neuauflage des Star Wars-Spiels mitwirkten.

Allerdings sollten sich Fans nicht zu früh freuen: Jason Schreier hat sich abermals zu Wort gemeldet und betont, dass das Kotor-Remake auf gar keinen Fall noch 2022 erscheinen könnte. Selbst einen Release im Jahr 2024 hält er für Wunschdenken , die Veröffentlichung wäre nur möglich, würde die Embracer Group die Ansprüche an die Neuauflage signifikant herunterschrauben. Zuvor hatte Bloomberg im Anbetracht der Entwicklungsprobleme des Kotor-Remakes einen Release frühestens im Jahr 2025 als realistisch erachtet.

Wer hat nun Recht? Jason Schreier gilt als einer der vertrauenswürdigsten und zuverlässigsten Insider der Gaming-Branche. Der ehemalige Kotaku- und aktuelle Bloomberg-Journalist überzeugte zuverlässig durch seine Einblicke hinter die Kulissen der Industrie, seine Reportagen gelten entsprechend als verlässlich.

Es ist nicht auszuschließen, dass die Embracer Group aktuell keine Verschiebung prognostiziert, das aber zu einem späteren Zeitpunkt bekanntgeben wird. Denn wenn Aspyr die Entwicklung seines AAA-Projekts tatsächlich abgibt, würde das unvermeidbare Verzögerungen nach sich ziehen - unabhängig davon, ob das Kotor-Remake von einem Studio übernommen wird, welches bereits zuvor daran mitgewirkt hat (in diesem Fall Saber Interactive).

Im Zweifel sollten Fans eine offizielle Bekanntgabe durch den Entwickler und Publisher abwarten und sich auf eine Verspätung des Kotor-Remakes einstellen. Wir halten euch natürlich auf dem Laufenden. Warum Knight of the Old Republic ein verdammt wichtiges Remake wird - und das nicht nur für Star Wars-Fans - klärt Maurice in seinem Video zu dem Thema:

Wie es mit neuen Star Wars-Spielen weitergeht

Als nächstes Star Wars-Spiel dürfte die Rückkehr von Cal Kestis in Jedi: Survivor anstehen. Der Release könnte auf den März 2023 fallen - das ist zum aktuellen Zeitpunkt aber nicht offiziell bestätigt. Einen Überblick über alle weiteren neuen Star Wars-Projekte bekommt ihr hier, wie zum Beispiel Eclipse oder die weiteren Spiele von Respawn Entertainment.

