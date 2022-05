Wie Spiele die Star-Wars-Müdigkeit bekämpfen können - mit Nerd & Kultur

Link zum Podcast-Inhalt

Kyle Katarn hat uns die Dark Trooper gebracht! Nicht direkt natürlich, die Sturmtruppen-Roboter erdachte der imperiale General und legendäre Helmut-Kohl-Doppelgänger Rom Mohc, den LucasArts seinerzeit für den Shooter-Klassiker Dark Forces aus dem Bösewichthut zauberte. Also dieser Sympathiebolzen:

Kyle Katarn hat Mohc und seine Dark Tropper dann besiegt - und damit war die Sache gegessen, dachten wir. Doch dann staunten wir wie ein Bantha beim Zahnarzt, als Disney die Dunkeltruppen kürzlich in der zweiten Staffel von »The Mandalorian« auf die Serienbühne hievte und damit offiziell im Star-Wars-Kanonen verankerte. Hat da etwa jemand Dark Forces gespielt?

Bereits zuvor war der Tie Defender aus Tie Fighter durch »Star Wars: Rebels« geröhrt, und in »Book of Boba Fett« gab's einen Gastauftritt von einem BD-Droiden - wie BD-1 aus Jedi: Fallen Order!

Spiele haben das Potenzial, das Star-Wars-Universum künftig noch mehr zu bereichern - und so die Star-Wars-Müdigkeit zu bekämpfen, die sich nach den Filmen und Serien der letzten Jahre allmählich bemerkbar macht.

Darüber spricht Micha im Live-Podcast mit Dimi »Kyle Katarn« Halley und mit Marco Risch, den ihr aus dem Film- und Serien-Podcast Nerd & Kultur und natürlich von seinem Youtube-Channel Nerdkultur kennt.

Außerdem knöpfen wir uns natürlich den neuen »Kenobi«-Trailer vor, diskutieren unsere Liebe zu Star Wars (sowie ihre Tiefpunkte) und äußern unsere Hoffnungen für Die Hohe Republik, mit der Disney die Alte Republic aus Knights of the Old Republic & Co. ablösen möchte.

All das könnte durchaus klappen - wenn Disney nicht den Versuchungen der dunklen Seite nachgibt.

