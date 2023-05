Star Wars Jedi: Survivor - Fans bauen beeindruckende Lichtschwerter und zeigen euch, wie's geht

Ihr wollt die Lichtschwerter von Vader, Maul und Co. nachbauen? Das geht.

Vielleicht geht's euch ja wie mir und ihr verzweifelt in Star Wars Jedi: Survivor ein bisschen an der schieren Vielfalt an Aufsätzen, Griffen, Stöpseln, Riffelungen und Farben, mit denen ihr euer Lichtschwert all euren Wünschen anpassen könnt. Und dazu noch die Qual der Wahl, mit welcher Klingenfarbe und welchem Kampfstil ihr im Spiel herumlaufen wollt. Auswahl über Auswahl.

So cool diese Vielfalt auch sein mag, manchmal hätte ich gerne eine Anleitung und genau dafür gibt's ja die Community. Auf Reddit baut jemand zum Beispiel die Klinge von Mace Windu nach, die Cal Kestis ja streng genommen sogar irgendwo in den Gassen Coruscants hätte finden können. Neben einer Hand:

Doch damit nicht genug. YouTuber SwanyPlayGames hat sogar ausführliche Guides zusammengestellt, wie ihr die folgenden Schwerter und Blaster mit dem Set von Jedi: Survivor hinbekommt:

Darth Vader

Luke Skywalker (grün)

Luke Skywalker (blau)

Obi-Wan

Darth Maul

Jyn Ersos Blaster aus Rogue One

Becketts Blaster aus dem Solo-Film

Jango Fetts Blaster

Han Solos Blaster

Swany gibt euch jeweils genaue Angaben, welche Bauteile, Farben und Muster ihr braucht, um das Ganze nachzustellen. Wichtig dabei: Für die rote Sith-Klinge müsst ihr das Spiel mindestens einmal durchgespielt haben, erst danach bekommt ihr diese exklusive Klingenfarbe. Im Detail schlüssele ich das auch nochmal in meinem Guide zu allen Lichtschwertfarben auf.

Ebenfalls wichtig: Diese Lichtschwerter sind bloß Annäherungen an die großen Vorlagen. Respawn hat nicht die exakten Muster im Spiel repliziert, aber ihr könnt mit einigen Kreationen ziemlich nah ans Original herankommen. Bloß als kleine Inspiration, falls ihr am Wochenende noch nichts vorhabt.