Star Wars: Ein »Boss« in Jedi: Survivor ist eigentlich nur ein Witz - hat trotzdem hunderte Spieler bezwungen

»Der Jedi?!! Mach dich bereit für den Tod! Aaaaaah!!!«

Star Wars Jedi: Survivor hat ein paar wirklich harte Brocken, mit denen sich Cal Kestis herumschlagen muss: Von Rancors über Inquisitoren bis zu Gen’Dai-Söldnern und der verdammten Oggdo-Brut! Vor einem ganz bestimmten Boss erzittern aber wirklich alle Spieler … oder zumindest 489 davon.

Legt euch nicht mit Rick an!

Denn genau so viele konnte Rick, der Türtechniker in die Knie zwingen. Und das ist für den imperialen Sturmtruppler definitiv eine beeindruckende Leistung, handelt es sich bei dem Boss vielmehr um einen Witz, als eine echte Herausforderung.

Rick kommt zwar mit einem ziemlich beeindruckenden Lebensbalken daher, kann aber weder mehr einstecken noch austeilen als der gewöhnliche 08/15-Soldat. An was es Rick aber definitiv nicht mangelt, ist Enthusiasmus. Erblickt er Cal am anderen Ende des Ganges, zückt er ohne zu zögern den Elektrostab und stürzt sich mit einem markerschütternden Schrei in den Kampf.

Da Cal den motivierten Türtechniker mit nur wenigen Lichtschwerthieben in die Knie zwingt, stellt sich natürlich die Frage: Wie zur Hölle hat irgendjemand gegen Rick verloren? Vielleicht liegt es daran, dass es kurz vor Ricks Auftritt einen knüppelharten Kampf gegen mehrere Wellen an Sturmtruppen und Kampfdroiden gibt.

Vielleicht ist aber auch einfach nur die Neugierde Schuld und die Leute wollten sehen, was passiert, wenn Rick tatsächlich einen Jedi zur Strecke bringt. Die Empfehlung hätte er sich auf jeden Fall verdient:

Was die Statistik sonst noch verrät

Aus der Statistik lassen sich aber noch weitere interessante Details zum Spielerverhalten von Jedi: Survivor ziehen. So zum Beispiel die folgenden:

Obi-Wan wäre stolz: Nur 8 Prozent der Spieler haben regelmäßig den Blaster verwendet, nur die Parierstange ist mit 7 Prozent unbeliebter. Der klare Favorit ist das einhändige Lichtschwert mit 31 Prozent, dicht gefolgt vom Doppel-Lichtschwert mit 29 Prozent und der Doppelklinge mit 25 Prozent.

Die beliebteste Lichtschwertfarbe unter Spielern ist weiß. Gefräßiger als Jabba: Der Rancor hat ganze 9.019.383 Spieler verspeist.

Der Rancor hat ganze 9.019.383 Spieler verspeist. Mies: Spieler haben insgesamt 861.000 mal die Toilette von Greez von ihrer Verstopfung befreit

Spieler haben insgesamt 861.000 mal die Toilette von Greez von ihrer Verstopfung befreit Dieser Killcount würde selbst Luke Skywalker ins Schwitzen bringen: Insgesamt haben Spieler über 2.855.586.942 Gegner besiegt - so vollgestopft war nicht einmal der Todesstern!

Welcher Gegner in Jedi: Survivor hat euch das Überleben am schwersten gemacht? Was ist eure liebste Lichtschwertfarbe und eure bevorzugte Kampfhaltung? Wie oft habt ihr euch mit der verstopften Toilette auseinandergesetzt? Lasst es uns in den Kommentaren wissen - wir sind auf eure Erzählungen aus dem Star Wars-Spiel gespannt!