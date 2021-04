Die Macht ist stark in diesem da: Schon lange vor Mass Effect und Dragon Age war BioWare allen Rollenspielern ein Begriff. Die Erfinder von Baldur's Gate setzten von Anfang an auf tolle Geschichten und eine virtuelle Umsetzung des D&D Regelwerks. Daher kam es auch nicht allzu überraschend, dass sie von LucasArts mit einem Rollenspiel im Star Wars Universum beauftragt wurden. Dass sie ein Feuerwerk von Todesstern-Explosions-Ausmaßen zünden würden, das im GameStar Test eine Traumwertung von 92 einheimst, war aber nicht unbedingt abzusehen. Als wäre das noch nicht genug, hat es dieses Meisterwerk auf den 2. Platz der 100 besten PC-Rollenspiele aller Zeiten geschafft!

Vor langer Zeit: Um möglichst viel erzählerische und gestalterische Freiheit zu erlangen, versetzte BioWare Knights of the Old Republic weit in die Star Wars Vergangenheit. Die Abenteuer spielen etwa 4.000 Jahre vor den Filmen und damit auch noch lange vor der neuen High-Republic-Ära. Der Kampf zwischen Jedi und Sith, zwischen dunkler und heller Seite der Macht war damals allerdings schon genauso aktuell wie eh und je.

In einer weit entfernten Galaxis: Auf der Reise betretet ihr verschiedene Planeten, neben alten bekannten wie Tatooine oder Kashyyyk verschlägt es euch auch auf weniger bekannte Himmelskörper wie den Wasserplaneten Manaan. Zwischen den Planeten könnt ihr mit eurem eigenen Schiff, der "Ebon Hawk" hin- und herspringen. Das Schiff dient euch zwischen Aufträgen außerdem als Basis. Die Star Wars Atmosphäre ist fantastisch eingefangen und die Schauplätze locken mit spannenden Details.

Schneller, leichter, verführerischer: BioWare-typisch habt ihr bei der Charaktergestaltung und der Handlung viele Auswahlmöglichkeiten. Neben euren Skills und eurem Kampfstil dürft ihr euch außerdem für die helle oder die dunkle Seite der Macht entscheiden. Ein Traum für Star Wars Fans! Die vielen, teilweise optionalen Begleiter sind sehr gut geschrieben und unterstützen euch in den Kämpfen. Diese funktionieren in Echtzeit, können aber jederzeit angehalten werden. Hier zeigt sich die Stärke des D&D Regelwerks. Die Macht ist nur mit jenen, die clever kämpfen!

