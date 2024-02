Star Wars: Zwei hervorragende Jedi-Spiele kosten auf Steam zusammen nur 36 Euro

Wer Cal auf seinen beiden Jedi-Reisen begleiten möchte, hat jetzt die perfekte Gelegenheit.

Erst letztes Jahr wurde das Abenteuer von Jedi-Ritter Cal Kestis fortgesetzt, jetzt bekommt ihr das Spiel bereits zur Hälfte des Preises. Mehr noch! Auf Steam wird derzeit ein reduziertes Bundle angeboten, in dem sowohl Star Wars Jedi: Survivor, als auch dessen Vorgänger Star Wars Jedi: Fallen Order steckt.

Während Fallen Order momentan normalerweise noch 40 Euro kostet und das neuere Survivor sogar 70, bekommt ihr im reduzierten Bundle beide Spiele zusammen für gerade einmal 36 Euro. Ein enorm günstiges Angebot also, das noch bis zum 20. Februar um 19 Uhr verfügbar bleibt.

15:54 Star Wars Jedi: Survivor - Test-Video zur Fallen-Order-Fortsetzung

Darum geht es in den Jedi-Spielen

Die beiden Spiele wurden von Respawn entwickelt und sind im Grunde extreme Soulslight-Adventures. Ähnlich wie bei Dark Souls und Co. werden Levelumgebungen samt der dort herumlungernden Feinde zurückgesetzt, wenn ihr euch an einem Meditationspunkt ausruht - was euch aber im Gegenzug heilt und eure Heilkapseln auffüllt.

Und obwohl ihr als Jedi-Ritter von einem Planeten zum nächsten reist, sind die Feinde nicht zu unterschätzen. Gerade die Bosskämpfe gegen andere Lichtschwertschwinger oder Monster können enorm herausfordernd ausfallen und müssen häufiger angepackt werden. Motiviert bleibt man trotzdem, auch dank der wirklich enorm unterhaltsamen Gefechte. Lichtschwertkämpfe waren in Videospielen selten derart präzise und tödlich.

In Sachen Story geht es in die Zeit zwischen Episode 3 und Episode 4, wo ihr als Cal Kestis eure Macht- und Lichtschwert-Fähigkeiten verfeinert und euch den Truppen des Imperiums in den Weg stellt. Insgesamt zählen beide Titel zu den besten Star-Wars-Spielen der jüngeren Zeit und werden in Sachen Lichtschwertkämpfe höchstens noch von Jedi Knight übertroffen.

Eine Einschränkung gibt es aber: Jedi Survivor wurde für den PC sehr holprig portiert. Es läuft zwar mittlerweile weitestgehend reibungslos, je nach System kann es aber immer noch zu Rucklern kommen.

Noch mehr lohnenswerte Angebote

Dass die beiden Spiele derzeit so massiv reduziert sind, liegt an dem großen EA-Sale, der derzeit auf Steam stattfindet. Wenn ihr euch dort auf der Aktionsseite ein wenig umseht, entdeckt ihr vielleicht sogar noch mehr interessante Spiele zu einem günstigen Preis. Beispielsweise gibt es Need For Speed Heat momentan für gerade einmal 3 Euro.