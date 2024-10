Star Wars: Skeleton Crew bringt einen Charakter aus einem 39 Jahre alten Film zurück, den selbst viele Fans nie gesehen haben

»Mama, Mama! Ich will einen Ewok haben!« - »Aber wir haben doch schon einen Ewok zuhause?!« Bildquelle: Disney / Lucasfilm

Am 3. Dezember 2024 startet auf Disney Plus die neue Star-Wars-Serie Skeleton Crew. Darin geht es um eine Gruppe von Kindern, die gemeinsam mit dem mysteriösen Jedi Jod Na Nawood (Jude Law) durch die halbe Galaxis reisen, um zurück auf ihren Heimatplaneten zu finden.

Auch ein Teek taucht in der Serie auf. Ein was? fragt ihr jetzt vermutlich. Keine Sorge, wir verstehen eure Ahnungslosigkeit nicht nur, in der Redaktion geht es einigen sogar genau wie euch.

Denn das Volk der Teek spielte in einem Star-Wars-Film mit, der bereits 39 Jahre alt ist - und noch dazu nicht gerade populär. Viele Fans bekommen es in Skeleton Crew also erstmals mit den flauschigen Zeitgenossen zu tun.

Lucasfilm greift ganz tief in die Mottenkiste

Wenn wir Ewoks sagen, klingelt es bei euch vermutlich schon viel eher, nicht wahr?! Die kleinen Alien-Bären spielten in Episode 6 - Die Rückkehr der Jedi-Ritter schließlich eine zentrale Rolle.

Doch die Ewoks sind nicht die einzigen Bewohner auf dem Planeten Endor: 1984 erschien ein Ableger namens Ewoks – Die Karawane der Tapferen, ehe dieser nur ein Jahr darauf mit Ewoks – Kampf um Endor sogar noch einen Nachfolger spendiert bekam. Hier tauchte der Stamm der affenähnlichen Teek zuletzt auf.

39 Jahre später also das Comeback: In Skeleton Crew wird es mindestens einen Teek zu sehen geben. Das hat nun einer der Regisseure der Serie, David Lowery, im Gespräch mit dem Empire Magazine verraten.

1:41 Skeleton Crew: Der erste Trailer zur neuen Star-Wars-Serie ist da - und ganz anders als erwartet

Autoplay

CGI? Von wegen!

Und nicht nur die Teek feiern ihre Rückkehr, auch ein weiteres Comeback steht an: das der Handpuppen. Ja, richtig gelesen: Statt die Figur mit zeitgenössischem CGI am Computer darzustellen, nutzte David Lowery für seine gedrehte Episode der Serie eine klassische Puppe, die live am Set zum Leben erweckt wurde.

Dass der Regisseur diese Möglichkeit erhielt, hat sogar ihn selbst fasziniert:

Ich war am meisten davon begeistert, Handpuppen am Set zu haben. Es ist die älteste Technologie, die gleichzeitig mit der modernsten Technologie verwendet wird. Diese Kombination war absolut magisch. In meiner Episode gibt es einen Charakter, der ein Teek ist, aus Battle For Endor. Und das ist nur eine kleine Handpuppe! Ich habe mich gefragt: Wird er digital nachgebessert oder ersetzt? Aber nein, in der Episode ist es nur eine Handpuppe inmitten dieses unglaublichen Sets. Die kognitive Dissonanz, diese beiden Dinge zusammen zu sehen, live vor dir, ist absolut unglaublich.

Und weil wir schon im ganzen Artikel munter von Comebacks sprechen, setzen wir noch einen drauf: Skeleton Crew bringt außerdem einen waschechten Star-Wars-Guru zurück ans Set, der zuletzt vor 40 Jahren dafür gesorgt hat, unsere geliebte Weltraumsaga noch ein kleines bisschen faszinierender zu machen. Wovon wir reden, erfahrt ihr im ersten der oben verlinkten Lesetipps zum Thema.