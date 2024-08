Skeleton Crew: Die neue Star-Wars-Serie wird anders als alles, was ihr bisher gekannt habt

Jude Law spielt in Skeleton Crew den verschrobenen Jedi Jod Na Nawood - allerdings geht es in der Serie gar nicht hauptsächlich um ihn. Bild: Disney/Lucasfilm.

Seit Disney das Ruder im Star-Wars-Universum übernommen hat, geht es in der weit, weit entfernten Galaxis Schlag auf Schlag. Beinahe jährlich stehen uns neue Serien und Kinofilme ins Haus, da ist auch das Jahr 2024 keine Ausnahme.

Nachdem vor wenigen Wochen die aktuelle Serie The Acolyte endete, sollen Fans noch dieses Jahr in Form von Skeleton Crew weiteren Serien-Nachschub bekommen. Auf dem diesjährigen Fan-Event D23 hat Disney jetzt endlich erstes Videomaterial zur kommenden Star-Wars-Serie geteilt.

Und das hat es in sich, denn Skeleton Crew dürfte anders werden als alles, was Fans bisher aus dem Star-Wars-Universum gekannt haben. Aber seht am besten selbst, den Trailer haben wir euch nachstehend eingebunden.

1:41 Skeleton Crew: Der erste Trailer zur neuen Star-Wars-Serie ist da - und ganz anders als erwartet

Autoplay

Was ist an Skeleton Crew so anders? Im Gegensatz zu den meisten bisherigen Star-Wars-Serien und -Filmen handelt es sich bei Skeleton Crew um eine waschechte Jugendserie.

Sicher werden jetzt einige argumentieren, dass sich die Animationsserien Rebels oder The Clone Wars auch eher an Kinder richteten - doch so jung wie in Skeleton Crew waren die Protagonisten einer Geschichte im Star-Wars-Universum noch nie.

Das heißt im Umkehrschluss zudem nicht, dass die Serie nur für Kinder sehenswert sei. Denn vielleicht hält genau dieser erzählerische Kniff einen interessanten Perspektivwechsel für Lichtschwert-müde Star-Wars-Fans bereit.

Wovon handelt Skeleton Crew?

Viele Details zur Handlung sind bisher noch im Unklaren, laut erster Informationen spielt Skeleton Crew jedoch kurz nach dem Sturz des Galaktischen Imperiums, also nach Episode 6.

Dem Trailer zufolge geht es in der Serie um eine Gruppe von Kindern, die auf ihrem Heimatplaneten ein altes Jedi-Schiff entdecken und dadurch unfreiwillig in ein Abenteuer hineingezogen werden, dass sie ans andere Ende der Galaxis führt.

Auf der Suche nach einem Weg nach Hause begegnen die Kinder unter anderem dem mysteriösen Jedi Jod Na Nawood, der vom britischen Starschauspieler Jude Law verkörpert wird. Im Trailer sind außerdem bereits die altbekannten X-Wings der Rebellenallianz zu sehen.

Star Wars: Skeleton Crew soll am 3. Dezember 2024 auf Disney+ starten. Jede Woche soll dann eine weitere Folge veröffentlicht werden. Die Staffel umfasst insgesamt acht Episoden. 2025 geht es dann bei Disney mit Andor Staffel 2 weiter.

Ihr wollt mehr Neuigkeiten aus einer weit, weit entfernten Galaxis? Dann schaut doch mal in der obigen Linkbox vorbei. Hier findet ihr eine Auswahl unserer aktuellsten Artikel aus dem Star-Wars-Universum für euch zusammengestellt.

Freut ihr euch bereits auf Skeleton Crew? Welche Hoffnungen habt ihr für die neue Serie? Oder lässt euch das angekündigte Jugend-Setting bisher völlig kalt? Schreibt es uns gerne in die Kommentare!