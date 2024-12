Star Wars: Mit Sith Empire entsteht gerade aus dem Starfield-Addon ein riesiges Jedi-Rollenspiel

In Shattered Space erkundet ihr eigentlich den Heimatplaneten von Haus Va'ruun. Die Mod Sith Empire verwandelt die Welt jedoch in den Sith-Planeten Korriban.

Da Star-Wars-Spiele in den letzten Jahren ein eher rares Gut geworden sind, bleibt Jedi-Fans nichts anderes übrig, als auf andere Spiele aus dem Weltraum-Genre umzusatteln. 2023 erschien mit Starfield Bethesdas erste neue Marke seit langem und zugleich Hoffnungsträger für viele Sci-Fi-Fans.

Doch vollständig überzeugen konnten das Rollenspiel und vor allem sein kürzlich erschienener DLC Shattered Space die Fans bisher nicht. Auf Steam steht die Erweiterung bei mageren 30 Prozent positiven Bewertungen und damit insgesamt auf einem für Bethesda blamablen Größtenteils negativ .

Wenngleich der DLC nicht qualitativ überzeugen konnte, brachte er der Modding-Community zumindest einen gigantischen Haufen neuer Assets, mit denen sie sich bei der Erstellung neuer Inhalte austoben können. Und damit wieder zurück zu Star Wars - denn die Fans einer weit, weit entfernten Galaxis bekommen nun eine Shattered-Space-Mod, die euch in die dunkelsten Tage des Sith-Imperiums zurückversetzt.

Auf ins Sith-Imperium

Mit seiner Mod Star Wars - Sith Empire Shattered Space Conversion dreht Modder DeityVengy die Starfield-Welt nämlich auf links. Die Conversion macht aus dem Bethesda-Rollenspiel das Star-Wars-Universum zur Zeit des ersten Sith-Imperiums rund 6.000 Jahre vor der Schlacht von Yavin.

Der Planet Va'ruun'kai, die Heimatwelt von Haus Va'ruun, wird durch die Mod kurzerhand zum Sith-Planeten Korriban umgestaltet, den Fans bereits aus Knight of the Old Republic kennen dürften. Die Outfits der Va'ruun-Gegner werden mit Star-Wars-Rüstungen ersetzt, statt Dazra und seinen Außenbezirken könnt ihr nun Dreshdae und das Tal der Dunklen Lords besuchen und auf den Ladebildschirmen findet ihr nun finsteren Sith-Lore.

Herunterladen könnt ihr die Modifikation bei Interesse auf der Webseite Nexusmods. Beachtet, dass ihr zur Nutzung von Sith Empire zuvor noch andere Mods installieren müsst, auf deren Dateien die Conversion zugreift.

Bisher verändert die Mod nur Äußerlichkeiten, ist also schlicht eine Art Reskin für Shattered Space. Für die Zukunft ist geplant, das Paket auch noch um eine eigene Story aus dem Star-Wars-Universum zu erweitern und einen Sith-Tempel einzubauen, in dem ihr euch mit gefährlichen Bossgegnern messen könnt.

Bis dahin dürfte allerdings realistisch gesehen noch einige Zeit ins Land gehen, denn Modder DeityVengy arbeitet alleine an dem Projekt.

Mit vorherigen Projekten wie seinem Mandalorian Mod-Paket hat der Modder aber bereits eindrucksvoll unter Beweis gestellt, dass er sich darauf versteht, das Star-Wars-Universum in Starfield zum Leben zu erwecken.

Weitere interessante Infos rund um Starfield und Star Wars findet ihr in der obigen Linkbox. Dort erklären wir euch unter anderem, wie ihr am einfachsten mit dem Modding des Weltraum-Rollenspiels beginnt und was Bethesda unbedingt ändern muss, damit Elder Scrolls 6 zum Erfolg wird.