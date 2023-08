Starfield: Der Day One Patch ist schon live, das steckt alles drin

Mit einem ersten Patch werden noch einige Probleme in Starfield vor Release behoben.

Bevor es morgen mit dem Early Access losgeht, bekommt Starfield bereits vorab einen ersten Patch. Update 1.7.22 sorgt für Performance-Verbesserungen und behebt einige Fehler, außerdem gibt es gute Nachrichten für alle Besitzer eines Steam Decks. Alle Infos und die vollständigen Patch-Notes gibt es hier, warum Starfield nicht alle Hoffnungen erfüllen kann, lest ihr dagegen in unserem großen Test:

Was steckt im Day One Patch?

Inhaltliche Neuerungen gibt es mit dem ersten Update zwar keine, dafür sorgt das Update gleich dafür, dass ihr zum Start eine angenehmere Erfahrung habt:

Verschiedene Absturz-Ursachen wurden behoben.

Die Stabilität und Performance wurde allgemein verbessert.

Zahlreiche Grafik-, Gameplay- und Questfehler wurden behoben.

Technisch ist Starfield übrigens auch ohne den ersten Patch schon eine ziemlich runde Sache, wie wir im Technik-Check feststellen. Darüberhinaus gibt es im neuen Update auch noch einige Verbesserungen, die sich auf das Spielerlebnis auswirken dürften:

Grafik: Starfield sah schon in Trailern teils beeindruckend aus, zum Release gibt es jetzt noch kleinere Grafikverbesserungen. So sehen jetzt entfernte Objekte auf Planeten besser aus. Auch Texturenübergänge in Küstennähe wurden verbessert.

Starfield sah schon in Trailern teils beeindruckend aus, zum Release gibt es jetzt noch kleinere Grafikverbesserungen. So sehen jetzt entfernte Objekte auf Planeten besser aus. Auch Texturenübergänge in Küstennähe wurden verbessert. Steam-Deck: Zwar ist bisher nicht bekannt, ob Starfield zum Release für das Steam Deck verifiziert wird, jedoch gibt es mit dem Update bereits erste Verbesserungen für das Handheld, nämlich eine virtuelle Tastatur. Laut den Patch Notes soll Starfield auf dem Steam Deck und ROG Ally laufen, allerdings kann es zu Performanceproblemen kommen.

Habt ihr Starfield bereits per Preload heruntergeladen, oder habt ihr bis zur Veröffentlichung unseres Tests gewartet, bevor ihr euch für oder gegen einen Kauf entscheidet? Was werdet ihr als Erstes tun, wenn ihr endlich in euer Raumschiff steigt? Und wollt ihr Starfield auch mal auf einem Handheld spielen? Schreibt es uns gerne in den Kommentaren!