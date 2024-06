Starfield: Im neuen Update stecken noch mehr Neuerungen als zunächst gedacht

Mit dem Juni-Update bekommt ihr als Kopfgeldjäger mehr zu tun.

Dass Starfield beim Xbox Showcase auftritt, wurde schon im Vorfeld vermutet. Tatsächlich zeigte das Weltraum-Rollenspiel nicht nur den Trailer zur ersten Erweiterung Shattered Space, sondern kündigte auch gleich ein neues Update an, das gleich nach dem Event veröffentlicht wurde.

Neben neuen Quests und dem offiziellen Mod-Support bringt das Juni-Update aber noch mehr Inhalte als beim Showcase angekündigt. Wir fassen alle Neuerungen für euch zusammen.

Neue Quests und Orte

Mit dem neuen Update könnt ihr zwei neue Quests für die Kopfgeldjäger der Trackers Alliance erledigen. In den großen Städten trefft ihr auf einen neuen NPC, der euch die erste Quest geben wird. Anschließend besucht ihr das Hauptquartier der Tracker in Akila City und erkundet in der zweiten Mission eine verlassene Raumstation. Einen kleinen Einblick gibt es im neuen Video:

7:21 Starfield zeigt im Video neue Quests, Orte und Mechaniken aus dem Juni-Update

Dort sind auch schon die Belohnungen für die Quest zu sehen: Ihr bekommt eine neue Rüstung und eine schwere Waffe. Weitere Missionen für die Trackers Alliance werdet ihr in Zukunft über das neue Creations-Menü herunterladen können. Eine weitere Quest ist dort schon verfügbar, für sie müsst ihr dann allerdings bezahlen.

Modsupport

Ab sofort ist das Creation Kit für Starfield verfügbar, mit dem Modder deutlich einfacher neue Inhalte erstellen können. Mods könnt ihr ab sofort über die Auswahl Creations im Hauptmenü von Starfield herunterladen.

Bei den Creations findet ihr Mini-DLCs von Bethesda, Bezahlmods und kostenlose Fan-Inhalte.

Neben kostenlosen Mods werden dort auch kostenpflichtige Inhalte angeboten, die von ausgewählten Moddern erstellt wurden. Das Prinzip kennt ihr schon aus Fallout 4 und Skyrim.

Neue Kopfgeldjägermechanik

Benutzt ihr euren Scanner in Siedlungen, werden jetzt Figuren hervorgehoben, auf die ein Kopfgeld ausgesetzt ist. Ihr könnt sie mit Waffengewalt bezwingen, oder versuchen sie zum Aufgeben zu überreden.

Gesuchte Verbrecher könnt ihr jetzt über euren Scanner identifizieren und dann ausschalten oder verhaften.

Verbesserte Nahkampfwaffen

Nahkampfwaffen waren bisher sehr unbeliebt, da sie weder verbessert werden, noch als stärkere Version gefunden werden konnten. Ab sofort ist beides möglich: Ihr könnt Griffe und Klingen eurer Messer und Äxte austauschen sowie Waffen der Stufen kalibriert, veredelt und modern finden.

Nahkampfwaffen dürften mit dem neuen Update nützlicher werden.

Munitionsherstellung

Sollte euch immer wieder die Munition für eure Lieblingswaffe fehlen, hat das jetzt ein Ende. Mit dem Update könnt ihr jegliche Munitionstypen selber herstellen. Die Herstellung müsst zunächst über die Forschungsstation freischalten.

Das war es auch schon mit den Neuerungen im Juni-Update. Welche Bugfixes außerdem noch im Patch stecken, könnt ihr auf Seite 2 des Artikels in den Patch Notes nachlesen.

Schon vor einigen Wochen bekam Starfield ein wichtiges Update spendiert, das einige Fanwünsche erfüllte. Wir haben uns das Update genau angeschaut und zeigen euch, wie stark sich das Spiel verändert hat. Falls ihr jetzt auch eine Rückkehr zum Rollenspiel plant, hat unser Autor Mario einige Tipps für euch.

Und solltet ihr den Trailer für die Erweiterung Shattered Space verpasst haben, findet ihr ihn auch gleich oben.