Jahre des Wartens liegen schon hinter uns, bevor wir überhaupt genau wissen, worauf wir da warten. Bethesdas Weltraum-Rollenspiel Starfield wurde zur E3 2018 mit einem kurzen Teaser angekündigt, in den darauffolgenden zwei Jahren kamen nur sehr wenige Infos ans Licht.

Steht nun ein Reveal bevor? Bethesda-Fans hoffen derzeit auf eine Ankündigung. Grund dafür ist eine kleine Änderung auf der offiziellen Website.

Was wurde geändert? Auf der Website von Starfield finden sich nun je nach Region verschiedene Platzhalter zur Alterseinstufung. Hierzulande etwa taucht ein USK-Siegel mit dem Vermerk Rate Pending (Einstufung ausstehend) auf, in Großbritannien ein PEGI-Logo und in den USA eines vom ESRB.

Fans auf Reddit spekulieren nun über einen möglichen nahenden Release oder zumindest einen Trailer. Trailer erhalten wie fertige Spiele eine Einstufung von den Prüfstellen der Länder, in denen sie veröffentlicht beziehungsweise gezeigt werden.

Ein Fan hebt in diesem Kontext aber hervor, dass eine ausstehende Einstufung kein Zeichen für einen nahen Reveal oder Release sein muss: Die ausstehende Bewertung lässt nämlich keinen Rückschluss auf den aktuellen Stand des Prüfverfahrens zu.

Wir wissen, dass der Publisher in diesem Jahr zumindest irgendetwas plant: Wie Marketing-Vizepräsident Pete Hines erklärte, verrät Bethesda in den kommenden Monaten »viele spannende Dinge über unsere Spiele«.

Mit weiteren Infos zu Elder Scrolls 6 müssen sich Fans aber gedulden. Laut Hines kommen Infos zu Elder Scrolls 6 erst »nach Starfield«. Ob damit nach neuen Infos zu Starfield oder sogar erst nach dem Release von Starfield gemeint ist, bleibt offen.

Zumindest aber erhöht dieser Umstand die Chancen, dass es sich bei den geplanten Infos um Starfield handeln könnte.

It’s after Starfield, which you pretty much know nothing about. So if you’re coming at me for details now and not years from now, I’m failing to properly manage your expectations.