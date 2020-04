Es ist zwar der 1. April, bei dieser Meldung handelt es sich aber um keinen Scherz: Bethesda lässt die E3 2020 komplett ausfallen. Während andere Unternehmen nach der Absage der Messe eine digitale Präsentation planen, kommt für Bethesda auch ein digitaler Showcase nicht in Frage.

Aufgrund der Coronakrise und damit zusammenhängender Probleme wurden die Pläne jetzt erstmal zurückgestellt. Diese E3-Absage teilte der Vizepräsident des Publishers, Pete Hines, via Twitter mit der Welt:

Given the many challenges we're facing due to the pandemic, we will not host a digital Showcase in June. We have lots of exciting things to share about our games and look forward to telling you more in the coming months.