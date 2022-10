Das Steam Deck ist nicht alles: Zwei PC-Handhelds unter der Lupe

Link zum Podcast-Inhalt

Valves Steam Deck hat in der GameStar-Redaktion inzwischen eine treue Gefolgschaft angesammelt, ist aber nicht das einzige Handheld-System für PC-Spiele.

Was es sonst noch gibt, und was diese Steam-Deck-Alternativen taugen, darüber hat Moderator Jakob Erckert bei FYNG Tech mit Sören Diedrich aus dem Team von GameStar Tech und Benedikt Schlotmann von MeinMMO gesprochen. Hier hört ihr die Aufzeichnung des Talks als Podcast.

Unter anderem geht es um Logitechs Handheld-Konsole G Cloud, die Benedikt schon ausprobieren konnte (Artikel auf MeinMMO). Das G Cloud basiert auf Android und setzt vor allem aufs Cloud-Gaming, also das Streaming von Spielen. Highend-Hardware steckt im G Cloud deshalb nicht; wer Spiele direkt auf dem Handheld laufen lassen möchte, sollte sich anderweitig umschauen. Und so richtig mobil ist das G Cloud ebenfalls nicht, auch wenn es super in der Hand liegt.

Eine andere Hausnummer ist das AyaNeo Air Pro. Auf dem Crowdfunding-Projekt, das an die PlayStation Portable erinnert, läuft nämlich Windows 11. Grundsätzlich könnt ihr darauf alle Windows-Spiele starten - anders als beim Steam Deck, dessen Standard-Betriebssystem auf Linux basiert. Einschränkungen gibt es beim AyaNeo Air Pro trotzdem, vor allem hinsichtlich Performance und Akkulaufzeit.

Natürlich ziehen wir bei beiden Handhelds auch Vergleiche zum Steam Deck und zur Nintendo Switch, die jeweils andere und eigene Stärken haben. Was ihr kaufen solltet, hängt letztlich davon ab, was ihr auf einem Handheld spielen möchtet.

Und dann wäre da ja auch noch das Razer Edge...

