Steam Deck mit Bugs: Spieler macht dank seines transparenten Gehäuses eine unschöne Entdeckung

Das Steam Deck kann unter bestimmten Umständen ein Zuhause für eine bestimmte Ameisenart werden. (Bildquelle: HakujiHaruka über Adobe Stock, Valve)

Dank eines transparenten Gehäuses hat ein Steam Deck-Spieler Ameisen in seinem Handheld entdeckt, die es sich dort bequem gemacht haben. Wie kann das sein und müssen wir uns selbst Sorgen machen?

Darum ist das wichtig: Berichte über Ameisen in PCs und anderen elektronischen Geräten sind tatsächlich häufiger, als man denken mag. Wir haben zum Beispiel über einen Fall berichtet, bei dem ein PC-Spieler mit den kleinen Tierchen zu kämpfen hatte. Wie wahrscheinlich ist also ein Ameisenbefall bei PC, Handhelds, Konsolen und Co.?

Was passiert ist: Steam Deck-Spieler »not_bob_rose« hat im Subreddit des Handhelds Bilder von seinem Steam Deck gepostet, auf denen klar Ameisen im Inneren zu sehen sind.

Kann es sich um eine erfundene Geschichte oder um einen Bot handeln? Ja, das ist nicht auszuschließen. Allerdings zeigt der Nutzer Aktivität in vielen anderen Subreddits und ist seit November 2020 auf Reddit aktiv. Es ist daher naheliegend, dass es sich bei diesem Spieler auch um einen echten Menschen handelt und seine Geschichte nicht erfunden ist.

Wie sind das für Ameisen? Mit hoher Wahrscheinlichkeit handelt es sich hierbei um »Nylanderia fulva« oder auch bekannt als »Tawny Crazy Ant«.

Sie sind eine Ameisenart, die für ihr unvorhersehbares Bewegungsmuster bekannt sind – daher der Name »Crazy Ant«, also »verrückte Ameise«.

Sie mögen warmes Klima und sind vor allem in Südamerika, Texas und Florida heimisch.

Auch »not_bob_rose« stammt einem seiner Kommentare nach aus einer tropischen Gegend.

Warum fühlen sie sich zu Elektronik angezogen? Crazy Ants (Nylanderia fulva) werden nicht unbedingt wegen Elektronik angezogen, sondern sie sind ständig auf der Suche nach Hohlräumen für ihre Nester.

Sie graben keine eigenen Tunnel, sondern nutzen bereits vorhandene geschützte Räume wie Wände, Keller oder eben elektrische Geräte.

Ihre geringe Größe ermöglicht es ihnen, in kleine Spalten von Geräten wie Klimaanlagen, Pumpen und Computern einzudringen.

Ebendarum ist ihr Verhalten so unvorhersehbar.

Ein weiteres Problem ist, dass die Ameisen beim Eindringen in elektronische Geräte Kurzschlüsse verursachen können. Wenn sie Kontakt mit elektrischen Bauteilen haben, sterben sie oft durch einen Stromschlag und setzen dabei Alarmpheromone frei.

Diese Pheromone rufen weitere Ameisen herbei, die ebenfalls in das Gerät eindringen und das Problem verstärken.

Dadurch entsteht eine Kettenreaktion, die elektronische Geräte beschädigen oder unbrauchbar machen kann.

Zudem vermehren sich die Crazy Ants in extrem großen Zahlen.

Müssen wir uns Sorgen über Ameisen in Handhelds, PCs und Konsolen machen? In Deutschland besteht keine große Gefahr, dass Ameisen PCs, Handhelds oder Konsolen befallen. Die hier heimischen Ameisenarten dringen selten in elektronische Geräte ein, da sie meist im Freien oder in Wänden nisten. Problematisch sind eher tropische Arten wie die Crazy Ants, die in den USA verbreitet sind. Solange keine Lebensmittelreste die Ameisen anlocken, ist das Risiko eines Befalls gering.