Noch kein Steam Deck bekommen? Jetzt steigen die Chancen gewaltig

Um das Steam Deck ist es in letzter Zeit still geworden. Das liegt wohl vor allem daran, dass viele Vorbesteller den PC-Handheld von Valve noch gar nicht erhalten haben. Momentan kann Valve nur in kleinen Kapazitäten produzieren und arbeitet die Bestellungen nach und nach ab. Seit gestern hat das Unternehmen die Produktion allerdings verdoppelt.

Das geht aus einem Tweet des offiziellen Twitter-Accounts des Steam Decks hervor. Der besagt, dass Valve die Menge an versendeten Steam Decks pro Woche ab heute verdoppelt. Habt ihr momentan noch keine Vorbesteller-E-Mail im Postkasten, müsst ihr aber noch mindestens bis Donnerstag warten. Dann gehen die ersten Mails für das dritte Quartal raus. Den vollständigen Tweet seht ihr hier:

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Twitter, der den Artikel ergänzt.

Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Twitter-Inhalte erlauben Ich bin damit einverstanden, dass mir Inhalte von Twitter angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung.

Link zum Twitter-Inhalt

Das hat es mit den E-Mails auf sich

Wenn ihr ein Steam Deck vorbestellt habt, schickt Valve euch eine E-Mail, sobald ein Handheld für euch produziert und bereit ist. Laut der offiziellen Webseite bekommen all jene, die zuerst vorbestellt haben, auch als erste ein Angebot. Habt ihr so eine Mail bekommen, habt ihr 72 Stunden Zeit, das Steam Deck tatsächlich zu bestellen. Lasst ihr dieses Zeitfenster allerdings verstreichen, habt ihr keinen Anspruch mehr darauf.

Erwartet ihr eure Konsole noch im zweiten Quartal dieses Jahres, solltet ihr diese E-Mail bereits erhalten haben. Ist das nicht der Fall, kann sich diese laut Valve noch auf den Weg machen. Ihr könnt euch aber auch auf der oben verlinkten Seite einloggen, um den aktuellen Status eurer Bestellung zu sehen.

608 47 Steam Deck: Alle Infos zu Release und Specs des Handheld-PCs von Valve

Q3-Bestellungen könnten schneller rausgehen

Wenn ihr euer Steam Deck im dritten Quartal 2022 erwartet, könntet ihr bald eine Vorbesteller-Mail erhalten. Wie bereits erwähnt, gehen die ersten davon noch diese Woche raus. Es kann gut sein, dass Valve durch die verdoppelte Produktionskapazität die Bestellungen schneller abarbeiten kann, als vorher gedacht. Ihr könnt also eventuell früh im dritten Quartal bestellen.

Wenn ihr bisher noch kein Steam Deck bestellt habt, müsst ihr offiziell noch mindestens bis Oktober 2022 oder länger warten. Das könnte sich durch die gesteigerte Produktion aber ebenfalls ändern. Es kommt hier darauf an, wie viele neue Bestellungen eingehen und ob Valve die erhöhte Produktion in den Schätzungen bereits berücksichtigt hat oder nicht.

Habt ihr bereits ein Steam Deck bekommen und euch stört der laute Lüftersound , hat Linus Tech Tips eine Lösung für das Problem gefunden. Dieses solltet ihr aber nicht unbedingt nachmachen. Warum, erklären wir euch im folgenden Artikel:

Youtuber merzt einen der größten Kritikpunkte am Steam Deck aus, aber nachmachen solltet ihr das nicht

Ist euer Steam Deck bereits unterwegs oder erwartet ihr es erst im dritten Quartal? Möchtet ihr vielleicht jetzt noch ein Steam Deck vorbestellen? Lasst es uns gerne wissen.