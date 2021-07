Steam expandiert und steigt in den Markt für Handheld-Konsolen ein. Nachdem es bereits in den vergangenen Monaten immer wieder Gerüchte um einen Handheld von Valve gab, ist es nun offiziell: Im Dezember erscheint mit »Steam Deck« eine tragbare Version von Steam. Wir fassen für euch die wichtigsten Informationen zur neuen Konsole zusammen und verraten euch auch, wann sie erscheint.

Wann erscheint Steam Deck in Deutschland?

Steam Deck ist laut offizieller Website ab Dezember 2021 zum Versand verfügbar. Reservierungen sind ab Freitag, 16. Juli 2021 19 Uhr möglich. Ihr müsst eine Reservierungsgebühr von 4 Euro zahlen und könnt nur eine Konsole vorbestellen. Das soll laut Steam FAQ einen fairen Bestellprozess gewährleisten.

Erste Bilder der Konsole könnt ihr euch hier ansehen:

Steam Deck - Erste Bilder von Valves Konsole ansehen

Gibt es verschiedene Versionen vom Steam Deck?

Zum Release wird es drei Versionen geben:

64 GB eMMC Handheld für 419 Euro

256 GB NVMe-SSD Handheld für 549 Euro

512 GB NVMe-SSD Handheld für 679 Euro

Vorbestellen könnt ihr das Steam Deck direkt im Steam Store.

Worin unterscheiden sich die Versionen noch?

Die kleinste Variante verfügt über 64 GB eMMC Speicher. Die beiden größeren Varianten verfügen über einen NVMe-SSD Speicher. Bei der Version für 549 Euro gibt es zusätzlich ein exklusives Steam-Community-Profilbündel.

Bei der Variante für 679 Euro fällt der Speicher mit 512 GB deutlich größer aus. Außerdem wird der Handheld mit entspiegeltem und geätztem Glas ausgeliefert. Auch hier ist das exklusive Steam-Community-Profilbündel enthalten und zusätzlich noch eine virtuelle Tastatur mit exklusivem Design.

Verbaut wurde zudem ein 40-Wattstunden-Akku, der laut Valve 2 bis 8 Stunden Gameplay ermöglichen soll. Dadurch wiegt das Steam Deck, trotz seiner Größe, nur 669 Gramm. Als Betriebssystem setzt Valve auf das selbst entwickelte SteamOS 3.0.

Das Steam Deck verfügt außerdem über Bluetooth, mit dem sich nicht nur Maus und Tastatur verbinden lassen, sondern auch Bluetooth-Kopfhörer oder -Controller.

Wie Leistungsstark ist das Steam Deck?

Wir selbst konnten das Steam Deck noch nicht testen und können uns daher nur auf die offiziellen Informationen von Valve berufen. Das Steam Deck entstand in Zusammenarbeit mit AMD und im inneren wurde ein speziell entwickelte Zen2/RDNA2 Prozessor verbaut:

Prozessor: AMD APU

CPU: Zen 2 4c/8t, 2,4 - 3,5 GHz (bis zu 448 GFlops FP32)

GPU: 8 RDNA 2 CUs, 1,0 - 1,6 GHz (bis zu 1,6 TFlops FP32)

RAM: 16 GB LPDDR5 RAM (5500 MT/s)

Auflösung: 1280 × 800 Pixel (16:10 Seitenverhältnis)

Anzeigegröße: 7 Zoll diagonal

Aktualisierungsrate: 60 Hz

Neben dem integrierten Speicher wird es zusätzlich noch einen Slot für micro-SD-Karten geben. Geladen wird der Handheld über eine USB-C-Buchse, welche auch zum Anschluss von weiteren Peripheriegeräten genutzt werden kann. Dadurch könnt ihr das Steam Deck auch an einen Monitor anschließen. Alle Infos zu den technischen Details findet ihr in der offiziellen Übersicht.

Die englischsprachigen Kollegen von IGN haben das Steam Deck bereits ausprobiert. Das Vorstellungsvideo haben wir für euch nachfolgend eingebunden:

Link zum YouTube-Inhalt

Kann ich das Steam Deck auch an den Fernseher anschließen?

Später in diesem Jahr soll außerdem noch eine Dockingstation folgen. Die Dockingstation wird separat verkauft und verfügt über folgende Anschlüsse:

DisplayPort 1.4

USB 3.1

HDMI 2.0

Ethernet

USB 3.1

2 x USB 2.0

Über den Preis der Dockingstation ist aktuell noch nichts bekannt. Auch wann ihr mit einem Preis oder Release für die Dockingstation rechen könnt, wissen wir aktuell noch nicht.

Mit der Ankündigung zum Steam Deck treten einige unserer Prognosen zu Valves Zukunft ein. Das damals noch geheimnisumwobene Project Proton scheint damit enthüllt. Was wir sonst noch für Steam vorhergesagt haben, lest ihr in unserer Analyse:

Was sagt ihr zu Valves Steam Deck? Überlegt ihr euch, diese Konsole zu kaufen? Wenn ja, was ist für euch der aussagekräftigste Grund und wenn nicht, was hält euch ab?