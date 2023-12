Valve warnt die Spieler davor, am Steam Deck zu schnüffeln, doch das geht natürlich nach hinten los

Na, heute schon am Steam Deck geschnüffelt? (Quelle: Valve / Nickelodeon)

Es gibt Menschen, die den Geruch des Meeres am Strand mögen.

Es gibt Menschen, die den Geruch von Benzin beim Tanken des Autos mögen.

Und dann gibt es offensichtlich Menschen, die den Geruch der »Abgase« aus den Lüftern des Steam Decks mögen. Scheinbar ist diese Gruppe so groß an der Zahl, dass Hersteller Valve sich inzwischen dazu genötigt sieht, eine offizielle Warnung auszusprechen. Nein, wir denken uns das gerade nicht aus.

Wie so viele Dinge im Internet fing alles wohl mit einem Meme im zugehörigen Subreddit zum Steam Deck an. In den Monaten nach dem Release des Valve-Handhelds gaben hier immer mehr Nutzer an, dass sie gerne an der Lüftung der Konsole schnüffeln.

Der Reddit-Nutzer Metapod100 gehört zu diesen olfaktorischen Liebhabern des Steam Decks und entschied sich, Rat von offizieller Stelle einzuholen.

In einer Anfrage an den Steam-Support fragte dieser, wie sicher es für den jeweiligen Nutzer sei, am »Auspuff« des Steam Decks zu riechen.

Die Antwort fällt nüchtern aus: »Grundsätzlich empfehlen wir nicht, die ausgestoßene Luft aus dem Lüfter des Steam Decks einzuatmen. [...] Wir sind uns bewusst, dass das ein Meme ist, aber hört zum Schutz eurer Gesundheit damit auf«.

Von offizieller Seite aus will man bei Valve also einen Riegel vor die ganze Schnüffelei schieben, doch im entsprechenden Reddit-Thread zeigen sich die Kommentare nur bedingt einsichtig.

Die Bandbreite an Reaktionen reicht von »Ach, ich werd's trotzdem tun« bis hin zu Forderungen, dass Valve Duftkerzen mit Steam-Deck-Geruch zu Weihnachten veröffentlichen sollte.

Übrigens scheint es wohl einen Unterschied zwischen der ersten Steam-Deck-Version und der kürzlich erschienenen OLED-Variante zu geben. Zumindest sind in den jeweiligen Reddit-Threads nur wenige Erfahrungsberichte zu finden, die ihre Nase explizit zur neueren Konsole führen.

Unabhängig davon scheinen Handheld-Konsolen wohl irgendetwas an sich zu haben, um kuriose Experimente mit den menschlichen Sinnen hervorzurufen.

Bei der Nintendo Switch etwa war es kurz nach ihrem Release im Trend, an den Spiele-Cartridges zu lecken. Nein, auch das haben wir uns nicht ausgedacht:

Nintendo Switch - Zig Journalisten lutschen an Switch-Cartridges und beklagen Geschmack

Okay, Hand aufs Herz: Wer von euch hat schon mal am Steam Deck geschnüffelt, wer wird es gleich tun und vor allem: Was habt ihr davon? Gibt es andere Tech-Geräte in eurem Haushalt, denen wir unsere Nase auf Basis eurer Erfahrungen unbedingt auch einmal zuführen sollten? Oder müsst ihr bei dem ganzen Schnüffel-Thema nur mit der Nase rümpfen? Lasst es uns gerne in den Kommentaren wissen!