Spieler kauft sich ein kaputtes Steam Deck, tauscht Controller und Bildschirm aus – und präsentiert stolz die »Steam Switch 2«

Was ihr hier seht, ist ein Steam Deck mit angebrachten Nintendo Joy-Cons und neuem Bildschirm. (Bildquelle: Kanjo19 über Reddit)

Ein Spieler bestellte sich mit Absicht ein Steam Deck mit kaputtem Bildschirm und kaputten Controller. Eigentlich beabsichtigte er daraus, eine Steam-Konsole mit AR-Brille zu bauen, doch dann brachte ihn die Ankündigung der Nintendo Switch 2 auf eine Idee.

Kann es sich um eine erfundene Geschichte oder um einen Bot handeln? Ja, das ist nicht auszuschließen. Allerdings zeigt der Nutzer Aktivität in vielen anderen Subreddits und ist seit Januar 2015 auf Reddit aktiv. Es ist daher naheliegend, dass es sich bei diesem Spieler auch um einen echten Menschen handelt und seine Geschichte nicht erfunden ist.

Darum ist das wichtig: Modprojekte wie diese zeigen, dass es sich lohnen kann, beschädigte Technik zu kaufen, wenn man die nötigen Mittel für eine Reparatur oder sogar für eine solche Modifikation hat.

Im Detail: Der Reddit-Nutzer »Kanjo19« wollte sich mit einem beschädigten Steam Deck einen sogenannten »Steam Brick« bauen. Dabei handelt es sich um ein Bastelprojekt, über das wir schon in der Vergangenheit berichtet haben. Im Grunde verbaut man dabei die Hardware des Steam Decks in ein kleines Gehäuse ohne Bildschirm und ohne Controller. Dadurch erhält man quasi eine kompakte »Steam Machine«.

Der Steam Brick war die ursprüngliche Idee. (Bildquelle: crastinator-pro über github)

Nach der Ankündigung der Switch 2 änderte er seine Pläne. Kanjo19 schnappte sich zwei Joy-Cons, die er übrig hatte, einen günstigen LCD-Bildschirm und schmiss seinen 3D-Drucker an.

Nach sechs bis sieben 3D-Druck-Prototypen hatte er endlich ein Gehäuse, bei dem der LCD-Bildschirm vorn und die Joy-Cons seitlich Platz gefunden haben und mit dem er zufrieden ist. Die Nintendo-Controller sind per Bluetooth mit dem Steam Deck verbunden.

Das Ergebnis nennt er stolz »Steam Switch 2«.

Das fertige Ergebnis. Ein Steam Deck mit größerem Bildschirm und Nintendo-Joy-Cons als Controller. (Bildquelle: Kanjo19 über Reddit)

Aber er ist noch nicht fertig

In Zukunft plant der Tüftler, die Analog-Sticks der Joy-Cons mit Hall-Effekt-Sticks auszutauschen, um Stick Drift vorzubeugen.

Zudem hat er sich einen Charging-Grip für die Joy-Cons gekauft und plant, diesen in das Gehäuse seiner »Steam Switch 2« einzubauen. So wäre es eventuell möglich, die Joy-Cons über das Steam Deck mit Strom zu versorgen.

Am Gehäuse will er noch etwas tüfteln, bis er wirklich zufrieden ist. Dann möchte er sein 3D-Modell auf Makerworld teilen, für alle, die es nachmachen wollen.

Übrigens: Kanjo19 hat in dem Prozess eine microSD-Karte versehentlich in zwei Teile geteilt. Das passiert leider recht häufig. Wenn man ein Steam Deck öffnet, ohne diese vorher aus dem Gehäuse zu entfernen, zerbricht sie in zwei Teile.

Was haltet ihr von dem Projekt des Tüftlers? Habt ihr bereits Anpassungen am Steam Deck vorgenommen? Schreibt es uns gerne unten in die Kommentare!