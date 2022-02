Steam Deck, der Handheld-PC von Valve erscheint bereits am 25. Februar 2022. Damit ihr wisst, welche Spiele ihr damit zocken könnt und welche nicht, arbeitet Valve derzeit an einem Feature namens Steam Verified. Das zeigt euch an, ob ein Spiel mit dem Steam Deck kompatibel ist.

Dafür werden bereits getestete Spiele in drei Kategorien aufgeteilt:

Verified (grünes Häkchen): Diese Spiele laufen problemlos auf dem Steam Deck.

Diese Spiele laufen problemlos auf dem Steam Deck. Playable (gelber Kreis mit i ): Diese Spiele laufen ebenfalls auf dem Steam Deck, allerdings mit Einschränkungen.

Diese Spiele laufen ebenfalls auf dem Steam Deck, allerdings mit Einschränkungen. Unsupported (grauer Kreis mit Strich): Diese Spiele laufen nicht auf dem Steam Deck. Dazu gehören zum Beispiel VR-Spiele, da diese ein VR-Headset benötigen. Häufig sind das auch Spiele mit spezieller Anticheat-Software, die aktuell nicht mit Steam OS kompatibel ist.

Noch nicht getestete Spiele sind mit einem grauen Fragezeichen gekennzeichnet. Diese Symbole seht ihr im Menü des Steam Deck und wisst dann direkt, ob ihr mit dem jeweiligen Spiel etwas auf dem Handheld-PC anfangen könnt.

Wenn ihr jetzt schon wissen wollt, welche Spiele mit Valves Konsole kompatibel sind, ist das auch kein Problem. Auf der inoffiziellen Seite Steam Deck Verified sammelt jemand die Daten aus SteamDB und stellt sie übersichtlich dar. Stand 11. Februar wurden bisher 544 Spiele getestet. Davon sind 293 verifiziert, 192 spielbar und 59 werden nicht unterstützt. Das macht insgesamt 485 Spiele, die ihr bereits sicher mit dem Deck spielen könnt. Ihr könnt aber auch nicht getestete Spiele mit dem Steam Deck spielen, dann kann es aber noch zu Probleme, beispielsweise mit den Grafikeinstellungen, Steuerungseinstellungen, und so weiter kommen.

Die Tests sind übrigens nicht final. Mit Updates für die Spiele oder des Betriebssystems können verifizierte Titel zum Beispiel in Playable abrutschen. Andersherum können Entwickler ihre Spiele auch per Update von Playable nach Verified hochstufen. Im Storde des Steam Deck wird euch der aktuelle Status der Spiele angezeigt. Das sieht dann so aus:

Bei den Spielen, die lediglich als Playable gekennzeichnet sind, zeigt die Seite euch auch auf, welche Mängel es auf dem Steam Deck hat. Oft sind es Kleinigkeiten wie Icons, die nicht korrekt für den Steam-Deck-Controller angezeigt werden oder ihr müsst die Bildschirmtastatur für die Eingabe des Charakternamens aufrufen.

Die Seite verfügt außerdem über eine Suchfunktion, mit der ihr gezielt nach einem gewünschten Spiel schauen könnt. Taucht bei euerer Suchanfrage kein Spiel auf, wurde dieses noch nicht getestet.

Diese Kracher sind bereits verifiziert

Bei den bereits verifizierten Spielen sind einige AAA-Spiele und andere beliebte Titel dabei. So sind zum Beispiel God of War, Death Stranding und Sekiro problemlos auf dem Handheld spielbar. Auch beliebte Indie-Hits wie Dead Cells, Stardew Valley oder Cuphead sind verifiziert. Bei Letzteren ist das allerdings weniger überraschend, da sie nicht so hohe Anforderungen an die Hardware haben wie zum Beispiel die PC-Version von God of War.

Dabei funktioniert die Portierung bei vielen Spielen problemlos, ohne dass die Entwickler selbst viel dafür tun müssen. Dafür sorgt eine Kompatibilitätsschicht namens Proton, die es erlaubt, Windows-Spiele auf Linux laufen zu lassen. Das Betriebssystem des Steam Deck, SteamOS, basiert auf Linux. Wie sich erste Versionen des Steam Deck schlagen, haben erste Vorabtest zu Valves Handheld bereits gezeigt.

In den nächsten Wochen wird Valve fleißig weiter Spiele für das Steam Deck testen. Laut eigenen Aussagen wollen sie den gesamten Spielekatalog durchtesten und Spiele nach Updates neu bewerten. Wenn euer Lieblingsspiel also noch nicht getestet wurde, sollte das früher oder später erfolgen. Alle Infos zum Handheld findet ihr in unserem Steam Deck Übersichtsartikel.