Steam Herbst Sale: Wir empfehlen euch 11 Spiele für unter 5 Euro

Auch heute haben wir wieder eine ganze Reihe an Spielen herausgesucht, die ihr vielleicht noch nicht auf dem Radar hattet.

Der Steam Herbst Sale hat die Halbzeitflagge passiert. Bis zum 28. November habt ihr noch Zeit, hunderte Spiele unsagbar günstig zu erwerben.

Sollte euer Geldbeutel noch nicht genug gelitten haben, könnt ihr ihn doch ruhig noch etwas mehr malträtieren, oder? Eben, finden wir auch! Deshalb hat sich unsere Redaktion wieder einmal Gedanken darüber gemacht, welche Titel ihr unbedingt kennen solltet und euch nicht einmal fünf Euro kosten.

Aber was ist mit dem Pile of Shame? Keine Sorge, wenn ihr Peters hilfreiche Profi-Tipps befolgt, könnt ihr euch die Bibliothek weiter vollstopfen, ohne ein schlechtes Gewissen zu haben!

Vorhang auf für elf fantastische Spiele-Empfehlungen. Wenn ihr Interesse an einem der Titel habt, könnt ihr einfach auf den Link in der jeweiligen Infobox klicken, um direkt auf die Steam-Seite des Spiels zu gelangen. Aber genug der Worte, her mit … noch mehr Worten!

Styx: Master of Shadows & Shards of Darkness

6:30 Styx: Master of Shadows - Test-Video zum Schleichspiel

Genre: Schleichspiel | Entwickler: Cyanide Studios | Release: Oktober 2014 | Preis: 2 Euro (90 Prozent Rabatt)

Sören Diedrich: Jetzt haltet euch fest: Ich schaffe es tatsächlich, euch trotz des engen Preiskorsetts von nur fünf Euro sogar gleich zwei Spiele zu empfehlen! Das habt ihr nicht kommen sehen, was? Kein Wunder, ich bin auch richtig gut in Schleichspielen.

Puh, diese grässliche Überleitung musste sein, tut mir leid. Aber in Styx: Master of Shadows dreht sich eben alles um taktiles Stealth-Gameplay in einer hübsch gestalteten Fantasy-Welt. Die Handlung rund um den zynischen Goblin Styx, der das Herz des Weltenbaumes stibitzen möchte, ließe sich auf einen Bierdeckel schreiben und selbst dann bliebe noch Platz für die Striche des Wirts.

Aber die dichte Atmosphäre des Spiels macht jegliche erzählerischen Schwächen in meinen Augen mehr als wett. Die weitläufigen Levels laden zum Erkunden ein und wer besonders gut schleicht, bekommt Bonuspunkte für seine ausbaubaren Fähigkeiten. In Kämpfen habt ihr ohnehin so gut wie keine Chance, also ist stilles Vorgehen das oberste Gebot.

Und was ist mit dem zweiten Spiel? Wenn ihr nach den investierten zwei Euro für Master of Shadows noch immer nicht genug von der Welt des grummeligen Goblins habt, bekommt ihr für etwas weniger als drei Euro derzeit auch den noch besseren Nachfolger Shards of Darkness. Wenn das mal kein Deal ist?!

The Talos Principle

6:26 The Talos Principle - Test-Video: So viel Spaß kann Denken machen

Genre: First-Person-Puzzle | Entwickler: Croteam | Release: Dezember 2014 | Preis: 3 Euro (90 Prozent Rabatt)

Natalie Schermann: Ich vertrete eine kontroverse Meinung - zumindest in meinem Bekanntenkreis: Rätselspiele sind eines der besten Spielegenres überhaupt und bekommen viel zu wenig Aufmerksamkeit. Natürlich gibt es immer mal wieder faule Äpfel unter ihnen, aber eben auch echte Geheimtipps und Spieleperlen. Zu meiner Schande muss ich gestehen, dass ich eine dieser Spieleperlen sträflich vernachlässigt habe. Damit ihr nicht denselben Fehler macht, empfehle ich euch heute The Talos Principle!

Viel zu lange habe ich einen großen Bogen um das First-Person-Puzzlespiel gemacht, weil es für mich auf den Screenshots nach einem billigen Portal-Abklatsch aussah. Erst zum Release des Nachfolgers entschloss ich mich, auf die durchweg positiven Reviews zu hören und es selbst auszuprobieren.

Meine Beziehung zu The Talos Principle ist wie die Ehe zwischen einem alten Ehepaar. Eigentlich geht mir das Spiel total auf die Nerven. Manche Rätsel sind wirklich zum Haareraufen, bereiten mir schlaflose Nächte, in denen ich von bunten Lasern und verschlossenen Türen träume, und manchmal zweifele ich an meinem Verstand.

Gleichzeitig hat mir schon lange kein Rätselspiel mehr ein derart warmes und belohnendes Gefühl gegeben, wenn ich nach langem Knobeln und Herumprobieren endlich die Lösung für das Rätsel finde - ganz ohne YouTube-Tutorials!

Nebenbei könnt ihr noch in eine hoch-philosophische Story eintauchen und euch durch Mails, Dateien und Audio-Files wühlen. Ich bin ehrlich: Die Geschichte lässt meinen Kopf oft noch mehr explodieren als die Rätsel und nach fünf Levels bin ich so durch, dass ich nur noch die Hälfte verstehe. Aber ich bin trotzdem sehr gespannt, was am Ende des mysteriösen und verbotenen Turms, den ich langsam erklimme, auf mich wartet.

Für nicht mal drei Euro bekommt ihr im aktuellen Steam Sale also ein wirklich herausforderndes, aber dafür extrem belohnendes Story-Puzzlespiel. Und der zweite Teil wartet auch schon auf uns!

The Flame in the Flood

6:16 The Flame in the Flood - Test-Video zum Floß-Survival-Abenteuer

Genre: Survival | Entwickler: The Molasses Flood | Release: Februar 2016 | Preis: 3 Euro (80 Prozent Rabatt)

Gloria H. Manderfeld: Mal wieder die amerikanische Postapokalypse, einsame Heldin, skurrile Leute im ziemlich kaputten Land, Gefahren an jeder Ecke - klingt wie schon zehnmal gespielt und mindestens dreißig Mal gelesen? Haaaalt! Nicht einfach wegscrollen, denn wenn ihr das tut, entgeht euch eine echte Indie-Perle mit einer tollen Mischung aus dichter Atmosphäre, knackigen Herausforderungen und ganz viel Survival.

Achtung: Wer mit schwierigen Roguelikes nichts anfangen kann, lässt von The Flame in the Flood besser die Finger, da es auch Frustmomente geben kann. Alle anderen lassen sich von der Story mitreißen: Mit der einsamen Heldin Scout und ihrem süßen Hund reist ihr im Huckleberry-Finn-Style auf einem Floß den endlos langen Fluss entlang und trotzt Stürmen, Stromschnellen, Gewittern, Schlafmangel und Hunger.

Um an Rohstoffe für den Floßausbau, Nahrung und andere nützliche Dinge zu gelangen, legt Scout regelmäßig an Inseln an und staubt ab, was sie an sich reißen kann, seltsame Begegnungen mit den Leuten an Land inklusive. Auch die Landgänge sind nicht ohne, denn Raubtiere wie mutierte Wölfe, mies gelaunte Bären, Schlangen und Wildschweine machen euch das Leben schwer.

Gleichzeitig reizt Scouts kantige 3D-Comic-Welt den Entdecker in euch und stellt immer wieder die Frage, ob ihr es beim nächsten Versuch besser machen könnt - probiert es doch einfach mal aus!