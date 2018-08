Steam - Neue Funktion, um Entwicklern zu folgen

Der Steam-Shop kann mit seinem riesigen Angebot an Spielen ganz schön unübersichtlich sein. Zwar gibt Valve mit dem Kuratoren-Feature und dem Empfehlungs-Algorithmus beim Stöbern bereits Hilfestellung, sucht aber offensichtlich nach weiteren Orientierungsmöglichkeiten.

Valve hat dafür in der aktuellen Steam-Beta eine neue Funktion namens »Entwickler- & Publisherseiten« vorgestellt. Mithilfe dieser Funktion kann man laut Valve seinen »Lieblingsentwicklern und -publishern« folgen, »um über ihre nächsten Veröffentlichungen informiert zu werden«.

Konkret funktioniert das Ganze folgendermaßen: Im Shop zeigt euch Steam bei jedem Spiel den Namen des Entwicklers sowie des Publishers an. Klickt ihr auf diesen Namen, öffnet sich eine neue Shopseite, die alle Titel der jeweiligen Firma anzeigt.

Darüber hinaus habt ihr die Möglichkeit, einem Entwickler oder Publisher zu folgen. Tut ihr das, benachrichtigt euch Steam via E-Mail, sobald ein neuer Titel dieses Herstellers erscheint. Außerdem zeigt euch der Steam-Algorithmus mehr Spiele der Entwickler oder Publisher in euren Empfehlungen an, denen ihr folgt.

