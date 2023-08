Steam passt seine Preise an - aber nur bei den günstigsten Spielen überhaupt

Einige extrem günstige Spiele könnten auf Steam bald mehr kosten.

Es gibt eine Preiserhöhung bei Steam, allerdings glücklicherweise nur bei einigen der aller günstigsten Spielen auf der gesamten Plattform. Wir reden hier also wirklich von Titeln, für die ihr nicht einmal einen Euro auf den Tisch legen müsst.

Der Grund dafür ist eine Anpassung der Mindestpreise außerhalb der USA und das Ganze klingt auch erst einmal ein wenig vertrackt. Wir knobeln diese Änderung für euch mal eben auseinander.

So ändern sich die Preise

Steam ist durchaus dafür bekannt, dass dank regelmäßiger Sales haufenweise Spiele zu extrem günstigen Konditionen zu erhalten sind. Doch neben der Möglichkeit, in einem Sale Spiele wie Shadow Tactics mal für unter 5 Euro abzustauben, existieren außerdem viele kleine Titel, die grundsätzlich nie mehr als ein Euro kosten. Mit Sale sogar noch deutlich weniger.

Jetzt kündigte Valve für alle Länder außerhalb der USA allerdings eine neue Regel für Mindestpreise auf Steam an, die sich auf den Grundpreis und auch auf die Senkung durch Rabatte bezieht. Das ändert sich:

Mindestgrundpreis: Das ist der Preis, den ein Spiel mindestens haben darf, wenn es nicht reduziert ist. In den USA liegt dieser Wert bei 0,99 US-Dollar. Für den Euro wurde nun ein entsprechender Wert festgelegt. Wie hoch dieser ist, ist nicht exakt bekannt, da Steam eine eigene Währungsumrechnung vornimmt.

Niedrigste Transaktionspreis: Das ist der geringste Preis nach einem Rabatt. In den USA können Spiele damit mindestens 0,49 US-Dollar kosten, entsprechend kann ein Spiel für 0,99 US-Dollar auch höchstens um 50 Prozent reduziert werden. Auch hier ist die Euro-Grenze nicht genau bekannt.

Das hat nun zur Folge, dass viele Spiele, die unter dieser neuen Mindestgrenze liegen, ihren Preis anpassen müssen und in Zukunft darauf achten sollten, dass ein Rabat die Grenze nicht reißt. Sollte eine Änderung ausbleiben, dann kann das Spiel nicht mehr gekauft werden. Schon jetzt gibt es viele Spiele für etwa 15 oder 30 Cent, die derzeit nicht in den Warenkorb kommen. Sorry an alle Fans von ... ähm, Maverta Island.