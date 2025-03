Steam Sale: Für kurze Zeit sind 15 tolle Aufbauspiele stark reduziert

Da freut sich sogar El Presidente: Günstige Aufbauspiele, so weit das Auge reicht!

Fangen eure Hände an zu zittern, wenn ihr mal länger als zwölf Stunden kein Haus mehr gebaut habt? Ertappt ihr euch morgens in der Straßenbahn dabei, wie ihr beim Blick aus dem Fenster das städtische Verkehrsnetz auf mögliche Engpässe hin analysiert? Habt ihr den Ort für euer Eigenheim danach festgelegt, wie viele Rohstoffvorkommen sich in der Umgebung befinden?

Dann seid ihr wohl große Fans von Aufbauspielen! Gute Nachrichten: Steam hat einen neuen Sale gestartet, der sich dem munteren Siedeln und Städtebauen widmet.

Lasst uns keine Zeit verlieren. Los geht's mit Infos und einigen besonders spannenden Angeboten. Wenn ihr selbst durch das gesamte Angebotssortiment stöbern möchtet, folgt diesem Link:

Alle Infos zum neuen Steam Sale

Start und Ende der Aktion

Das Steam-Festival der Städtebau- und Siedlungssimulationen ist am 24. März 2025 um 18 Uhr gestartet und läuft bis zum 31. März 2025 um 19 Uhr.