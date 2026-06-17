Steam: Ihr könnt schon Tage vor dem Summer Sale richtig Geld sparen und 9 tolle Spiele so günstig wie noch nie mitnehmen

Die Sonne scheint, die Vögel zwitschern, Grillgeruch liegt in der Luft - Das kann nur eins bedeuten: Der Steam Summer Sale steht vor der Tür. Aber Halt! Bis dahin dauert es ja noch einige Tage, was sollt ihr nur so lange mit eurem ganzen Geld machen? Wir hätten da eine Idee.
Denn Steam verhökert nicht nur während seiner großen Aktionen haufenweise Spiele, sondern eigentlich immer. Dabei lassen sich oftmals seltene Schnäppchen schießen. Wir haben wieder einige interessante Titel für euch, die es auf der Plattform bisher noch nie günstiger gab!
Highlight: Final Fantasy 7 Remake & Rebirth
- Genre: Rollenspiel
- Release: 2020 und 2024
- Preis: 32 Euro für beide im Bundle (60 Prozent Rabatt)
Gerade erst wurde der dritte und abschließende Teil des großen Final Fantasy 7 Remakes angekündigt. Falls ihr bei den beiden Vorgängern noch nicht zugegriffen habt, ist jetzt ein guter Zeitpunkt dafür. Ihr könnt die Spiele einzeln oder im Bundle kaufen, um noch ein bisschen mehr zu sparen.
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