Derzeit beweisen zahlreiche Steam-Nutzer ihre Kreativität mithilfe der Wallpaper Engine. Dieses Tool ermöglicht es, eigene animierte Desktop-Hintergründe zu erstellen. Laut Steamcharts hat die Wallpaper Engine am gestrigen Montag, den 23. März, eine neuen Rekord für die meisten gleichzeitig aktiven User aller Zeiten erreicht: 35.872.

Auch zum Zeitpunkt dieser News halten sich 35.349 Steam-User mit dem Tool beschäftigt. Zum Vergleich: Stellaris kommt derzeit nur auf 35.110 Spieler und The Witcher 3 liegt mit 30.054 ebenfalls darunter. Insgesamt steht Wallpaper Engine damit auf Platz 21 der Top-Spiele bei Steam.

Das Tool ermöglicht es, animierte Hintergründe auf dem Windows-Desktop zu verwenden - unterstützt werden 2D- und 3D-Grafiken sowie Videos mit oder ohne Sound. Ihr könnt entweder aus bereits existierenden Wallpapern wählen oder mit dem enthaltenen Editor eigene basteln.

Nicht nur die Spielerzahlen, sondern auch die Nutzer-Reviews verdeutlichen die Beliebtheit von Wallpaper Engine: Knapp 140.000 Bewertungen sind durchschnittlich »äußerst positiv«.

Für welche Bildschirm-Verhältnisse klappt das? Sämtliche Bildschirmauflösungen und -verhältnisse werden unterstützt, unter anderem 16:9, 21:9 und 4:3. Außerdem laufen die Wallpaper auch auf mehreren Monitoren, wie im folgenden Tweet eindrucksvoll gezeigt wird:

@Razer @minliangtan @wallpapereng wallpaper engine with chroma after aura sync to chroma (3rd party plugin) its very relaxing! pic.twitter.com/PXn3T6ZcW5