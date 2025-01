SteamOS statt Windows: Valve will gar nicht konkurrieren, aber rund 60 Prozent von euch würden wechseln

SteamOS könnte eine gute Alternative für PC-Spieler und -Spielerinnen werden. (Bildquelle: Microsoft, Valve, Adobe Firefly)

Vor etwa einer Woche haben wir euch gefragt, ob ihr einen Wechsel von Windows zu SteamOS in Erwägung ziehen würdet. Die meisten Teilnehmer haben Interesse.

Darum ist das wichtig: SteamOS wird in diesem Jahr für noch mehr Gaming-Handhelds verfügbar werden. Den Anfang macht der Lenovo Legion Go S Powered by SteamOS, den Lenovo in Zusammenarbeit mit Valve entwickelt hat. Später möchte Valve sein Betriebssystem auf andere Hardware-Konfigurationen erweitern. SteamOS könnte dann zu einer hervorragenden Alternative zu Windows für PC-Spieler und -Spielerinnen werden.

»All diese Arbeit ist allgemein auf die PC-Plattform anwendbar und wird im Laufe der Zeit weiter ausgebaut. Unterstützung mehrerer Plattformen, mehrerer Chipsätze, Controller für verschiedene Maschinen, die es gibt und sogar solche, die noch nicht auf dem Markt sind.« Pierre-Loup Griffais, Entwickler bei Valve

2:31 Lenovo feiert den Release des Legion Go S mit einem witzigen Wild-West-Trailer

Das Ergebnis unserer Umfrage

Zum jetzigen Zeitpunkt haben 2.072 von euch an der Umfrage teilgenommen. Wir bedanken uns für eure Stimme! Das sind die Ergebnisse:

Hättet ihr Interesse am Wechsel von Windows zu SteamOS?

62 Prozent: Ja, ich würde wechseln

Ja, ich würde wechseln 19 Prozent: Ich bin noch unentschlossen

Ich bin noch unentschlossen 19 Prozent: Nein, ich bleibe bei Windows

Die meisten von euch, die an der Umfrage teilgenommen haben, würden einen Wechsel zu SteamOS in Erwägung ziehen. Noch ist nicht klar, wann das offizielle SteamOS auch für Desktop-PCs erscheint, aber zumindest wissen wir, dass die GameStar-Community Interesse daran hätte.

Was ist SteamOS? Kurzgesagt ist SteamOS das Betriebssystem, das auf dem Steam Deck installiert ist. Es handelt sich dabei um ein Linux-Derivat, das optisch dem Steam Big Picture-Mode ähnelt, den ihr auf eurem PC aufrufen könnt. SteamOS ist ein auf PC-Gaming fokussiertes Betriebssystem und kann größtenteils mit einem Controller gesteuert werden. Seit dem Release vom Steam Deck hat sich die Kompatibilität von PC-Spielen mit Linux stark verbessert. Valve plant, SteamOS zukünftig für mehr Geräte verfügbar zu machen.

Valve-Entwickler sieht Windows nicht als direkte Konkurrenz: In einem Interview mit der französischen Plattform Frandroid hat Pierre-Loup Griffais, Steam Deck-Entwickler bei Valve, verraten, dass sie nicht das Ziel verfolgen, Windows-Nutzer zu einem Wechsel zu motivieren.

»Wenn ein Benutzer gute Erfahrungen mit Windows macht, gibt es kein Problem. Ich finde es interessant, ein System zu entwickeln, das andere Ziele und Prioritäten hat, und wenn es eine gute Alternative für einen typischen Desktop-Benutzer wird, ist das großartig. Es gibt ihnen die Wahl. Aber es ist kein Ziel an sich, Benutzer zu konvertieren, die bereits gute Erfahrungen gemacht haben.« Pierre-Loup Griffais, Entwickler bei Valve

Welche Features und Funktionen reizen euch an SteamOS? Aus welchen Gründen würdet ihr Windows den Rücken kehren und das Valve-Betriebssystem ausprobieren? Gibt es bestimmte Dinge, die euch an Windows stören oder Features, die ihr vermisst, die es aber bei SteamOS gibt? Schreibt es uns gerne wie immer in die Kommentare!