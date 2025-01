SteamOS für Handhelds kommt, aber Microsoft hat mit Windows für 2025 schon einen Plan parat

Der Lenovo Legion Go S mit Windows 11. Einer der Vorteile gegenüber der SteamOS-Variante ist die einfache Nutzung mit dem Game Pass. (Bild: Lenovo)

Microsoft plant, die besten Features von Xbox und Windows für Handheld-Geräte zu vereinen, um das Spielerlebnis mit Windows 11 zu verbessern.

Darum ist das wichtig: Windows 11 ist auf vielen Handheld-Geräten noch etwas umständlich in der Bedienung. Das Betriebssystem ist auf Handhelds nicht für die Bedienung mit Controllern optimiert und Gaming steht nicht im Mittelpunkt. Das will das Unternehmen 2025 ändern.

Im Detail: In den letzten Monaten hat sich Xbox-Chef Phil Spencer mehrfach zu einem möglichen Xbox-Handheld geäußert. Doch darüber hinaus plant Microsoft, das Gaming-Erlebnis auf Windows-basierten Handheld-PCs grundlegend zu verändern.

Jason Ronald, Microsofts Vizepräsident für »Next Generation«, bestätigte in einem Gespräch mit The Verge, dass diese Veränderungen noch in diesem Jahr umgesetzt werden sollen.

Bei einem Event von AMD und Lenovo, das sich um die Zukunft von Gaming-Handhelds drehte, gab Ronald an, dass Microsoft daran arbeite, die Innovationen aus dem Konsolenbereich auch auf PCs und Handheld-Geräte zu übertragen.

Er betonte, dass es darum gehe, die besten Features von Xbox und Windows zusammenzubringen, um eine bessere Spielerfahrung zu schaffen.

Der derzeitige Zustand von Windows auf Handhelds sei verbesserungswürdig und Microsoft wolle dies ändern, indem es das Spielerlebnis stärker in den Mittelpunkt stellt und typische Windows-Hindernisse wie den Desktop oder Benachrichtigungen aus dem Weg räumt.

Duy Linh Dinh Meinung der Redaktion: Ich kann mir gut vorstellen, dass Microsoft an einer Oberfläche arbeitet, die an das Dashboard der Xbox Series-Konsolen erinnert. Immerhin basiert auch das Xbox-Betriebssystem auf Windows.



Sollten die Pläne von Microsoft richtig umgesetzt werden, erwartet uns ein sehr spannendes Jahr für PC-Spieler. Immerhin hat Valve angekündigt, SteamOS auf noch mehr Handhelds verfügbar zu machen. Ein großer Pluspunkt von SteamOS ist die Konsolen-ähnliche Bedienung.



Sollte Windows ein ähnliches Spielerlebnis bieten können, gäbe es zumindest einen Grund weniger, auf SteamOS zu wechseln. Am Ende des Tages ist dieser Wettbewerb vor allem für uns Spieler ein großer Gewinn.

Wie es weitergeht: Microsoft plant, im Laufe des Jahres weitere Details zu diesen Veränderungen zu veröffentlichen.

Gaming auf Windows-Handhelds könnte deswegen in Zukunft deutlich benutzerfreundlicher werden.

Ronald versprach, dass es ein kontinuierlicher Prozess sein wird, bei dem Microsoft in den kommenden Monaten weitere Investitionen tätigen wird.