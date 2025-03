Stellaris stellt große DLC-Offensive vor, die mit dem wegweisenden Patch 4.0 zusammenfällt

So sehen die neuen lebendigen Schiffe in Season 9 von Stellaris aus.

Die 9. Season von Stellaris begann am 24. März 2025 und beinhaltet vier DLCs mit unterschiedlichem Umfang. Der große Patch 4.0 soll mit der 2. Erweiterung erscheinen. Im Update stecken einige tiefgreifende Veränderungen, zum Beispiel am Bevölkerungssystem. Außerdem sollen neue Spieler mehr an die Hand genommen werden.

Alle wichtigen Details zu Stellaris 4.0 erfahrt ihr in einem separaten Artikel:

Stellaris: 4 neue DLCs für Season 9

Der erste kleine DLC namens Stargazer ist bereits live und enthält ein neues Speziesporträt in den üblichen drei Variationen. Die DLCs können als Season Pass für 45 Euro auf Steam gekauft werden, was 20 Prozent günstiger ist als die Erweiterungen alle einzeln zu kaufen.