Stellaris vor dem Weltraum-Zeitalter: Neuer DLC schlägt ungewöhnliche Richtung ein

Stellaris bekommt einen neuen DLC, der die Möglichkeiten im 4X-Strategiespiel weiter vertiefen soll. Das Addon heißt First Contact und dreht sich um primitive Zivilisationen, denen Spielerinnen und Spieler bei der Expansion des eigenen Reichs begegnen können.

Die Neuerungen finden sich in tiefergehenden Interaktionen, sowohl aus sich der Sicht der fortschrittlichen Spezies, als auch aus der Sicht der Völker, die noch nicht zu Überlichtreisen imstande sind. Außerdem wartet eine spannende neue Raumschiff-Option.

Der DLC erscheint gleichzeitig mit dem kostenlosen Update Stellaris 3.7 Canis Minor .

Zur Einstimmung seht ihr hier den neuen Trailer von First Contact, in dem eine Vogelspezies als würdig befunden wird, in den erlauchten Kreis der raumfahrenden Völker aufgenommen zu werden:

0:52 Stellaris stellt den neuen Story-DLC First Contact im Trailer vor

First Contact enthält laut der Ankündigung von Stellaris-Entwickler Paradox folgende Elemente:

Neue Optionen zur Observation von Pre-FTL -Spezies: Neue Spielsysteme drehen sich um das Bewusstsein der Zivilisation, die Diplomatie und Spionage sowie um die Erfahrungen einer Zivilisation vor der Überlichtgeschwindigkeitsreise .

Neue Spielsysteme drehen sich um sowie um die . Neue Ursprünge: Beim neuen Spielstart stehen mit First Contact neue Hintergrundgeschichten mit entsprechenden Spielmechaniken zur Verfügung. Paradox nannte zwei herausfordernde Ursprünge namens Payback und Broken Shackles (mit Fokus auf das unterdrückerische Regime Minamar Specialized Industries) sowie Fear of the Dark, der als schmaler Grat zwischen Paranoia und Vorsicht beschrieben wird. Alle drei sollen sich stark aufs Geschichtenerzählen konzentrieren.

Beim neuen Spielstart stehen mit First Contact neue Hintergrundgeschichten mit entsprechenden Spielmechaniken zur Verfügung. Paradox nannte zwei namens Payback und Broken Shackles (mit Fokus auf das unterdrückerische Regime Minamar Specialized Industries) sowie Fear of the Dark, der als beschrieben wird. Alle drei sollen sich stark aufs Geschichtenerzählen konzentrieren. Detailverbesserungen beim Einstieg: Neue frühe technische Optionen sollen das frühe Spiel und den Umgang mit entdeckten primitiven Spezies ändern.

Neue frühe technische Optionen sollen das frühe Spiel und den Umgang mit entdeckten primitiven Spezies ändern. Neue Raumschiff-Option: Paradox deutete Schiffe mit einer Tarnkappen-Funktion an. Weitere Infos hierzu sollen folgen.

Gerade der letzte Punkt könnte sich als spannender erweisen, als die fast schon nebensächlich klingende Erwähnung vermuten lässt. Welche Schiffe künftig getarnt unterwegs sind, wird die Zeit zeigen.

Falls ihr im DLC-Dschungel von Stellaris einen Überblick braucht, empfiehlt euch unser Experte hier die besten Erweiterungen für das Weltraum-Strategiespiel:

40 23 Stellaris-DLCs Unser Experte verrät, welche sich wirklich lohnen

Was ist zum Release bekannt?

Ein konkreter Release-Termin für First Contact wurde zwar noch nicht kommuniziert. Allerdings dauert es üblicherweise bei Paradox nicht allzu lange. Zwischen der Ankündigung des letzten Story-DLCs Ancient Relics und dessen Release vergingen rund drei Wochen. Wir rechnen also mit einer Veröffentlichung von First Contact gegen Anfang Februar 2023.

Für Interessierte ging bereits eine Steam-Seite live, wo sich First Contact auf die eigene Wunschliste setzen lässt.