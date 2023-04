Stranger Things: Netflix macht neue Serie, die radikal anders wird als das Original

Stranger Things und Familie Feuerstein? Ja, die beiden Franchises haben vielleicht in Zukunft etwas miteinander zu tun.

Mit der fünften Staffel wird die Netflix-Serie Stranger Things zu Ende gehen, soviel ist klar. Allerdings wird damit das Franchise auf keinen Fall für ewig von den Schirmen verschwinden. Denn wie Netflix nun laut Deadline bekannt gab, bekam hausintern eine neue Serie aus dem bekannten Franchise grünes Licht.

Produzieren wird diese Flying Bark Productions, Showrunner wird Eric Robles sein. Er kennt sich bestens mit Animationsserie aus. Er ist unter anderem der Schöpfer von Glitch Techs und Fanboy & Chum Chum.

Gleiche Produzenten, anderer Look

Die Duffer Brothers sollen als Serienerfinder über ihr Unternehmen Upside Down Pictures die ausführenden Produzenten bleiben. Allerdings soll die neue Serie gänzlich anders aussehen als früher, wo sie aufgrund der Mystery-Horror-Thematik auch recht unheimlich in Szene gesetzt wurde.

Wir haben immer von einem animierten ‚Stranger Things‘ geträumt, in der Art der Zeichentrickfilme am Samstagmorgen, mit denen wir aufgewachsen sind, und diesen Traum verwirklicht zu sehen, war absolut aufregend. Wir könnten nicht begeisterter von dem sein, was Eric Robles und sein Team sich ausgedacht haben – die Drehbücher und das Artwork sind unglaublich, und wir können es kaum erwarten, mehr mit euch zu teilen! Duffer Brothers

Was sind diese Zeichentrickfilme am Samstagmorgen ? Hiermit sind eine ganze Reihe von Zeichentrickserien gemeint, die seit Mitte der 1960er Jahre von US-amerikanischen Fernsehsendern ausgestrahlt werden. Auch bei uns bekannte Beispiele sind Familie Feuerstein oder Tom und Jerry .

Allerdings ist unter diesen mehr als ein Dutzend zählenden Serien die Bandbreite an Zeichenstylen, Geschichten und Macharten derart groß, dass sich daraus wenig ableiten lässt. Nun ja, bis auf, dass es eine Animationsserie wird.

Viele Informationen sind das bisher nicht, die Netflix preisgibt. Aber bis die neue Serie kommt, wird es sicher auch noch eine ganze Weile dauern. Also bleibt nur abwarten - und sich auf die fünfte Staffel Stranger Things zu freuen, die wahrscheinlich irgendwann 2024 über die Schirme flimmern wird.

Was denkt ihr? Lässt euch die Neuigkeit vor lauter Vorfreude aufhorchen oder schüttelt ihr nur den Kopf? Wie stellt ihr euch anhand dieser doch recht vagen Aussagen dieses spezielle Spinoff vor? Schreibt uns doch eure Vision von der nächsten Generation an Stranger Things Inhalten in die Kommentare!